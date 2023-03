FdI: “Con Schlein possiamo dormire sonni tranquilli”. Conte spiazzato: “Meloni non ha risposto”

Dagli sbarchi e i naufragi alla sostenibilità ambientale, dal salario minimo al superbonus, dal Mes alle case green. Giorgia Meloni alla Camera rispondendo ai question time dell’opposizione torna a ribadire i paletti e la navigazione del governo nei mari tempestosi dell’agenda politica.

Il comizio di Schlein, i programmi di Meloni

Tanti gli applausi dai banchi della maggioranza, poca suspence per il match con la neosegretaria dem Elly Schlein al suo primo intervento in Parlamento. Nessun duello alla pari. Dalla leader del Pd un comizio di partito con tanto di claque. Per il premier la conferma di un esecutivo che intende tenere ferma la barra del timone. Anche di fronte alla narrazione drammatica del centrosinistra.

Salario minimo, FdI: smontata la demagogia Pd

“Il presidente Meloni è stata oggi limpida nello smontare la demagogia della segretaria del Pd Schlein sul salario minimo. Le politiche del governo sono già concentrate su chi è rimasto indietro. Recuperando una situazione disastrosa ereditata dai governi in cui sedeva il Pd”. Così il capogruppo di FdI in commissione Affari costituzionali, Alessandro Urzì. Che punta l’attenzione sul rischio che “misure imbracciate come armi di distrazione di massa non diventino un parametro base per le retribuzioni dei lavoratori. Rendendoli più poveri e non emancipandoli, come sta lavorando perché avvenga il governo”.

Colosimo: con Schlein dormiamo sonni tranquilli

“Dirò una cosa forte, dopo aver ascoltato Elly Schlein, ridatemi Zingaretti. Direi che il governo Meloni può dormire sonni tranquilli”, commenta su Twitter la neodeputata di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo.

Confedilizia plaude al no alle case green

Fuori dal palazzo Confedilizia plaude e ringrazia il premier “per le parole chiare e nette pronunciate alla Camera in merito alla proposta di direttiva europea sull’efficientamento energetico degli immobili. Definita dall’onorevole Meloni ‘irragionevole’”. A dirlo è Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. “Confidiamo che la fase che si è aperta dopo la votazione del Parlamento europeo vedrà il governo italiano impegnato con determinazione per scongiurare l’approvazione di un provvedimento che sarebbe distruttivo per il nostro Paese”.

Conte spiazzato: il premier non ci risponde

Ma per le opposizioni il problema è sempre un altro. E, a sentire il commento velenoso di Giuseppe Conte, il premier non avrebbe risposto alle domande delle opposizioni. ” Oggi Meloni doveva parlare dei mutui e ha parlato del super bonus. Gli italiani attendono risposte. Punto”. Sentenzia l’ex avvocato del popolo con il ditino puntato. “Mi rimetto a voi che siete di grande esperienza e competenza. Avete mai visto in un question time il ministro di turno o addirittura il presidente del Consiglio che anziché rispondere parla di un altro tema? È come dire ‘scusate che ore sono?’ ‘No, non ho i soldi spiccioli’. Oggi è successo questo”.

I 5Stelle: ora il tempo è maturo per convergere

La verità è un altro: con il suo show da sinistra radicale Schlein ha paga il debito ai grillini. Che, infatti, ringraziano sentitamente. “Sul salario minimo, credo che ora i tempi siano i maturi. Perché sembra che la nuova segretaria sia convinta a proseguire su questo tema. E noi siamo molto felici perché sono anni che cerchiamo questa convergenza”, dice la grillina Vittoria Baldino.