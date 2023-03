Europarlamentare leghista invitata a scuola dagli studenti: la preside (dirigente Pd) dice no

All’Istituto Agrario Italo Calvino di Opera studenti sul piede di guerra, dopo il no della preside all’intervento di Isabella Tovaglieri, europarlamentare leghista.

L’incontro che era stato promosso dagli studenti di un istituto scolastico superiore della provincia di Milano sul ruolo dei giovani in Europa, è stato giudicato «inopportuno» e cancellato, in fretta e furia, dalla preside, dopo averlo inizialmente autorizzato.

Una censura preventiva che gli studenti milanesi non hanno gradito e che potrebbe finire all’attenzione del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Da notare la differenza, con un recente incontro a Roma degli studenti con l’avvocato dell’ergastolano Cospito. In quel caso, nessun dirigente scolastico ha posto il veto. Il difensore degli anarchici sì, un rappresentante del popolo eletto democraticamente, no.

«Non mi sottraggo mai agli inviti che ricevo dagli istituti scolastici del territorio – ha commentato l’eurodeputata Tovaglieri – e ho il piacere di incontrare ogni anno centinaia di studenti, accompagnati da presidi e docenti, nelle sedi di Strasburgo e Bruxelles. Già 300 nei primi tre mesi di quest’anno, ai quali nel prossimo mese di aprile se ne aggiungeranno altri 200. Incontri che non sono mai stati definiti inopportuni, ma, a differenza di quanto avvenuto oggi, sono stati promossi e valorizzati dalle dirigenze scolastiche e dai relativi corpi docenti, quali momenti formativi importanti per gli allievi, futuri cittadini d’Europa».

Chi è la preside che ha detto no all’europarlamentare leghista

Sui social, c’è chi ha trovato il curriculum della preside Maria Grazia De Carolis, facendo una scoperta non troppo sorprendente: «Ha ricoperto un incarico nell’amministrazione comunale di Casaletto Lodigiano dal 1994 al 1999; fa parte dal 2009 della Direzione Provinciale del Partito Democratico e si occupa di istruzione e formazione». Molti hanno trovato analogie con la preside fiorentina, anch’ella esponente Pd, autrice della lettera agli studenti sul pericolo fascista, che tanta eco ha avuto sui giornali.

“La democrazia vale solo se di sinistra?”

«Incredibile quanto successo all’Istituto Calvino di Noverasco – ha commentato Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale Lega Giovani – con la preside che dopo un’iniziale ok all’intervento di Isabella Tovaglieri durante un’assemblea di istituto dove si trattavano questioni europee ha ritrattato in seguito alle proteste di alcuni professori. Ringrazio gli oltre 200 coraggiosi studenti che hanno manifestato pacificamente fuori dall’Istituto per la libertà di espressione. La democrazia vale solo se di sinistra? Un’esponente leghista non rappresenta in egual modo le istituzioni?».