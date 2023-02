Valditara boccia la preside di Firenze: “La sua lettera sulla deriva fascista è impropria e ridicola”

Interviene a Mattino 5 il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per fare il punto sulla suo dicastero e per “bocciare” la preside del liceo di Firenze, Annalisa Savino.

La preside del liceo scientifico di Firenze dopo la rissa (per la quale sono indagati alcuni esponenti di Azione Studentesca) davanti al liceo classico Michelangiolo ha scritto una lettera agitando lo spettro della deriva fascista.

“Mi è dispiaciuto leggere questa lettera e che sia stata letta agli studenti. Il contenuto non rappresenta la realtà dei fatti”, ha commentato il ministro Valditara, a Canale 5.

“In Italia non c’è alcuna deriva fascista autoritaria. Difendere le frontiere, ricordare il proprio passato e l’identità di un popolo non hanno niente a che vedere con il fascismo nè tantomeno con il nazismo. Non ritengo necessario intervenire, sono lettere ridicole. Vanno prese per quello che sono, un atto di propaganda, ma se l’atteggiamento dovesse persistere andando al di là dei confini istituzionali, allora vediamo se prendere o meno delle misure”, ha aggiunto Valditara.

Il ministro minacciato di morte dagli studenti rossi

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha parlato anche delle minacce di morte ricevute nelle ultime ore dai democratici studenti di sinistra. Un post apparso sui social (“Valditara a testa in giù”) riferito ad alcuni giorni fa quando a Torino un collettivo studentesco, vicino al centro sociale Askatasuna, ha occupato il liceo Einstein.

Valditara: mi aspetto la solidarietà anche della preside di Firenze

“Non mi preoccupano le minacce di morte ricevute in queste ultime ore, sono deliranti, ma si sta creando comunque un brutto clima”, dice l’esponente leghista. “Occorre abbassare i toni della polemica. Mi aspetto dall’opposizione solidarietà, che ad oggi non è arrivata”. “Essere minacciato di morte non è un bel messaggio – ha proseguito il ministro, rivolgendosi alla dirigente scolastica del liceo Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino – mi aspetto solidarietà anche dalla preside che ha scritto la missiva”