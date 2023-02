Ore 9, lezione di anarchia: l’avvocato di Cospito ha spiegato il 41 bis agli studenti del Mamiani

Bufera sull’assemblea di oggi al liceo classico Terenzio Mamiani di Roma, alla quale è stata invitata a parlare la penalista Ludovica Formoso, legale dell’anarchico Alfredo Cospito, da quattro mesi in sciopero della fame contro il regime del 41bis.

“Invitate anche il manager gambizzato da Cospito”

«Vorremmo che i giovani e i dirigenti scolastici invitassero anche Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare gambizzato da Cospito, giusto per favorirne, nel contraddittorio, la conoscenza critica – sostiene Andrea Cecchini, di Italia Celere – Sarebbe bello, poi, che i dirigenti scolastici e i giovani invitassero anche i poliziotti che vengono presi a bastonate per far rispettare la legalità»

Gasparri: “Al Mamiani un invito singolare”

«È singolare che a Roma nei licei come il Mamiani e il Tasso si discutano le vicende di Cospito con l’intento, nemmeno nascosto, di criticare il 41 bis e le misure di massima fermezza per stroncare la mafia e il terrorismo. Chissà se qualche preside, invece, penserà di scrivere una lettera contro coloro che nei cortei inneggiano a Tito e offendono i martiri delle foibe. È avvenuto anche a Firenze. Chi sa se la preside fiorentina vorrà scrivere una lettera sui “rigurgiti di stalinismo”. Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Forza Italia).

“Se lo facesse – dice il senatore Gasparri – meriterebbe un plauso unanime. Agli studenti che organizzano queste assemblee, tutte legittime, suggerisco, ma non sarò ascoltato, di aggiungere un nuovo incontro, invitando quei poliziotti e quei carabinieri che vengono feriti, dalla Val di Susa a Roma, nelle tante manifestazioni organizzate da gruppi violenti. Sentire la testimonianza di chi porta, sulla propria carne, le tracce delle violenze sarebbe istruttivo, almeno quanto sentire gli avvocati di Cospito”.

I presidi del Lazio: “La legale di Cospito al Mamiani? Un momento positivo”

“Sicuramente è un momento da considerare positivamente. È un momento di conoscenza dei fatti. E questo deve restare”. Così all’Adnkronos Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi Lazio in merito all’incontro tra il legale di Cospito e gli studenti del Liceo Mamiani di Roma sul 41bis.

“Un momento positivo se si tratta di input da parte di ragazzi per conoscere i fatti, le posizioni, per avere informazioni direttamente dagli interessati in questa vicenda, quindi chi meglio dell’avvocato di Cospito, – sottolinea Costarelli – l’importante è che questo momento non abbia risvolti ideologici, che non sia politicizzato, che resti nell’ordine della conoscenza, dell’informazione e della motivazione di certe situazioni”.