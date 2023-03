Emanuela Orlandi, la Commissione d’inchiesta arriva in Aula: indagherà anche su Mirella Gregori

Via libera in Commissione Affari costituzionali della Camera all’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Insieme all’approvazione, è stato dato il mandato unanime al relatore per il testo che approderà lunedì in Aula per la discussione generale.

Il via libera alla Commissione d’inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

La commissione sul caso di Emanuela Orlandi era stata richiesta dai deputati Francesco Silvestri del M5S e Sara Kelany di FdI, che è relatrice del provvedimento. La scorsa settimana, con un emendamento alla proposta di legge approvato all’unanimità, gli Affari Costituzionali della Camera avevano esteso l’inchiesta anche a Mirella Gregori, la studentessa scomparsa una quarantina di giorni prima di Emanuela.

Sì anche alla Commissione sulle periferie

Oggi oltre a quello per la Commissione sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, in Commissione Affari Costituzionali è arrivato anche il via libera alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, proposta attesa in aula entro fine marzo. «Sono soddisfatto per l’approvazione di due provvedimenti importanti, che ora andranno in Aula», ha commentato parlando con l’Adnkronos il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano (Fi).