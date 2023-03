Crosetto inaugura la caserma dei carabinieri di Partinico: “Lo Stato è qui, presidio di legalità”

“Sono qui per dire che lo Stato è presente“. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al taglio del nastro della caserma dei carabinieri di Partinico nel palermitano. Intitolata alla memoria del tenente colonnello Luigi Geronazzo, ucciso il 29 novembre del 1947 in un conflitto a fuoco dai componenti di una banda armata su cui stava indagando. Presenti alla cerimonia anche il comandante dei carabinieri, generale Teo Luzi, e il governatore della Regione Renato Schifani.

Crosetto inaugura la caserma dei carabinieri di Partinico

“Saluto questa caserma – ha detto – perché è più di una caserma. Come lo è ogni caserma o tribunale, o scuola. È lo Stato. La rappresentazione fisica dello Stato. Di una comunità di cui facciamo parte e che ha tra i suoi compiti quello di difenderci, di curarci, istruirci. Lo Stato – ha aggiunto – non è un gigante immateriale che nessuno conosce. Ma un organismo composto da tante cellule. E molte sono qui, carabinieri, magistrati, infermieri”.

“È la rappresentazione fisica dello Stato, che ha un compito difficile”

Quello che inauguriamo oggi è un pezzo dello Stato che ha un compito difficile, spesso non compreso. Lo Stato è presente in ogni parte di Italia. Ma è presente con maggiore forza, e mettendoci la faccia, nelle parti d’Italia che hanno più difficoltà”. Poi lo sguardo si sposta sul Pnrr dopo le polemiche di questi giorni.

Pnrr, “So che il governo non sprecherà neanche un euro”

“Io mi occupo di Difesa e non di Pnrr. Ma so che il governo farà qualunque cosa per non perdere neanche un euro di risorsa”. Così a margine dell’inaugurazione davanti ai cronisti. “So che il governo fin dall’inizio ha detto che il problema non è governativo. I soldi non vanno sprecati perché non sono soldi regalati. Ma in parte rilevante sono in prestito. E dovranno essere restituiti”. Il ministro della Difesa illustra la nuova ‘visione’ del governo Meloni. “Ogni opera fatta dal Pnrr deve garantire non i prossimi 2 anni. Ma i prossimi 20-30 anni. Deve essere un investimento, non un modo per spendere solo i soldi. E questo il governo lo farà”.

L’obiettivo sono i prossimi 20-30 anni

E, quel che conta, lo farà in accordo con l’Europa. “Ci sono problemi – ammette Crosetto – come ogni volta che si realizza un’opera”. E quella di oggi, dice riferendosi alla nuova caserma, ne è un esempio. “C’è voluto del tempo. Ma sono certo che il ministro Fitto e il governo nella sua interezza riuscirà a ottenere gli obiettivi”.

L’adesione della Finlandia alla Nato è un passo avanti

Soddisfazione per l’a adesione della Finlandia alla Nato ratificata dalla Turchia. Giudicato un ‘passo avanti’. “Perché si allarga il Patto Atlantico. Un avanzamento che però è indice di una situazione di paura e di difficoltà che sta vivendo in questo momento l’Europa”. Il ministro della Difesa sottolinea la duplice valenza dell’ingresso finlandese nella Nato. “Non c’è da preoccuparsi ma da riflettere. C’è da avere la consapevolezza che viviamo un mondo diverso rispetto a due anni fa. E dobbiamo adeguarci. Non significa avere paura, ma cercare spiragli. E cercare in ogni modo di tornare alla situazione precedente”.