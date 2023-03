Crosetto aiuta un’anziana smarrita e la porta in commissariato: l’agente gli chiede i documenti

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha aiutato un’anziana che si era persa accompagnandola ad un posto di Polizia. E’ stato lo stesso Crosetto a raccontare su Twitter l’episodio che ha avuto una conclusione particolare.

Crosetto ha aiutato l’anziana che vagava spaesata

“In farmacia entra un’anziana. ‘Cerco mio figlio'”, racconta il ministro spiegando che in farmacia gli è stato spiegato che era “la quinta volta che viene: qui non lavora suo figlio”. “Da due ora vagava. Senza idea di dove si trovava. L’accompagno lì vicino, alla polizia. Spiego. Lei chi è, mi da un documento? Sono il ministro della Difesa. Ah un collega”, ha raccontato Crosetto.

Il ministro: “Ho sorriso e gli ho dato una pacca sulla spalla”

Le reazioni social non sono mancate. E c’è chi ha avuto modo di criticare il ministro della Difesa anche in questa occasione. “Sig. Ministro – commenta un utente – l’aneddoto poteva anche non essere reso “social” e rimanere confinato nel “sai cosa mi è successo quella volta..” ma non così non è stato. Ora, però, si assicuri che il poliziotto “distratto” non subisca ripercussioni per l’episodio accaduto”.

“Sentirsi dare del collega – scrive Roberto – vuol dire che Lei sta facendo ottimo lavoro e che fa parte della famiglia in divisa”.

“Grande ministro Crosetto, poi anche senza scorta, chapeau!”, osserva un altro follower. Mentre c’è chi osserva: “Sembra una barzelletta! Grande cuore…”

Ma c’è pure chi osserva acido: “Trasferimento in Calabria, così impara”. All’hater rosso, il ministro della Difesa replica con una battuta folgorante: “Mica sono uno di voi, io ho sorriso e gli ho dato una pacca sulla spalla”.