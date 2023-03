Cl contro l’utero in affitto: ha ragione il Papa, pratica inumana che va contro la dignità della persona

Prosegue il dibattito sull’utero in affitto e si fa sempre più forte in merito la voce dei cattolici, attoniti dinanzi alla strumentalizzazione del tema dei diritti da parte della sinistra. “In merito alla cosiddetta pratica dell’utero in affitto Comunione e Liberazione non ha altro da aggiungere alla definizione che ne ha dato qualche mese fa Papa Francesco: è una pratica ‘inumana’ in cui ‘le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate, e i bambini sono trattati come merce’. Direi che chiunque si definisca cattolico non può che concordare con questo giudizio”. Così all’AdnKronos Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione.

“Aggiungo una cosa – osserva Prosperi -: l’estrema strumentalizzazione politica che segna la discussione di questi giorni non aiuta a capire cosa c’è in gioco. E in gioco non c’è solo, io credo, l’evidenza che tale pratica lede gravemente la dignità umana di tutte le persone coinvolte, a cominciare dai bambini e dalle donne. In gioco c’è molto di più: quale società intendiamo costruire, quale significato diamo all’amare, al desiderio di generare che ognuno ha, al rapporto tra diritti e doveri”.

“Cl è contraria all’utero in affitto, così come a qualsiasi altra forma di Gpa – prosegue Prosperi – non per difendere aprioristicamente dogmi di fede, a cui pure crediamo, ma per affermare la dignità dell’esperienza umana. La nostra esperienza di vita innanzitutto umana e a maggior ragione cristiana, non si ritrova nell’individualismo radicale che caratterizza la nostra cultura, di cui questa pratica è un esito evidente”.

“Desideriamo perciò testimoniare la bellezza di un altro modo di vivere, di stare insieme, di essere padri e madri, di fare famiglia, con la convinzione che questo possa essere un contributo positivo per la vita di tutti, credenti o meno”, conclude il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione.