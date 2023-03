Centenario dell’Aeronautica militare, gli auguri di Mattarella e Meloni: una storia italiana di amore

L’Aeronautica, Meloni: una storia di amore

“Il governo esprime la propria gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne dell’Aeronautica militare.Che quotidianamente rendono sicuri i nostri cieli. Operano in missioni di pace e stabilità a livello internazionale. Sono impegnati nell’aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali. E nel trasporto sanitario urgente, specialmente a favore dei bambini”

Un pensiero commosso ai caduti con la divisa

Un pensiero commosso – ha aggiunto il premier – va a tutti coloro che, indossando la divisa dell’Arma Azzurra, sono caduti nel compimento del dovere in operazioni militari, in missioni umanitarie o in esercitazioni. Infine l’affetto e l’orgoglio “tutta la comunità nazionale, Che oggi si stringe attorno all’Aeronautica militare, eccellenza dell’Italia da cento anni. Viva l’Aeronautica!”.

Spirito di squadra e senso del dovere

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra Aerea Luca Goretti. Rivolgendo agli aviatori caduti il “riconoscente pensiero della Repubblica e il cordoglio alle famiglie’. E ha ricordato la passione, lo spirito di squadra e il senso del dovere che hanno segnato il primo secolo di storia dell’Aeronautica Militare.

Il cordoglio alle famiglie dei caduti

Mattarella ha poi espresso il cordoglio alle famiglie del maggiore Fabio Antonio Altruda, del colonnello Giuseppe Cipriano e del Tenente Colonnello Marco Meneghello, “recentemente scomparsi in tragici incidenti aerei, nello svolgimento dell’incarico assegnato”. “L’Aeronautica militare ha saputo affrontare, sin dall’inizio, sfide complesse e gravose. Dimostrando impegno, professionalità e dedizione. Con la passione e la generosità offerte dalle sue donne e dai suoi uomini. Dalle origini del volo alla conquista dello spazio, dalle attività pionieristiche a quelle tecnologicamente più avanzate.

Le gesta eroiche degli assi della Grande Guerra

Attraverso gesta eroiche come quelle degli assi della Prima Guerra Mondiale e la conquista di record e primati, l’Aeronautica Militare ha segnato le vicende del Paese”. Tutte le massime autorità istituzionali hanno celebrato con un messaggio il centenario dell’Aeronautica militare.

L’orgoglio e la gratitudine di Fontana

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha espresso “gratitudine e apprezzamento alle donne e agli uomini in divisa. Che ogni giorno lavorano con dedizione e coraggio per garantire la sicurezza nel nostro Paese, sostenere le nostre missioni di pace all’estero e prestare soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità”

Berlusconi: auguri ai nostri angeli dei cieli

Anche Silvio Berlusconi sui social ha voluto fare gli auguri “ai nostri angeli dei cieli”. Sottolineando che l’Aeronautica è un’istituzione che nel tempo è diventata un modello unico. Per formazione, professionalità, dedizione e rigore che tutto il mondo ci invidia. “Un corpo composto da donne e uomini valorosi e orgogliosi. Che negli anni hanno sorvolato il nostro spazio aereo. Difendendo i nostri confini e spendendosi non di rado in missioni estere nel nome dell’Italia”.

La cerimonia sulla Terrazza del Pincio

In occasione del centenario a Roma sono previsti sorvoli di alcuni velivoli della Forza Armata in servizio e delle Frecce Tricolori sulla Terrazza del Pincio, alla presenza di Mattarella, Meloni e delle massime autorità. In tutti Italia sono previsti open day nelle basi dell’Aeronautica militare con attività di volo e chiusure di Pisa e Grosseto.