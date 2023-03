A Firenze anche cori per Tito, il massacratore degli italiani nelle Foibe. Che ne pensa la Schlein?

A distanza di tre giorni dal corteo di Firenze, quello che aveva sancito l’abbraccio del Pd di Elly Schlein al M5S di Giuseppe Conte, nel nome dell’antifascismo, è spuntato anche un video che riprende i “pacifici” manifestanti, “allarmati” per la violenza fascista, incitare all’omicidio nel nome dell’efferato tiranno jugoslavo Tito, il protagonista degli eccidi delle Foibe. Chissà cosa ne pensa la nuova leader del Pd…

I cori per Tito e contro i fascisti da uccidere

Il video è stato pubblicato sulla home page del Foglio, che scrive: “C’è chi intona cori come “Il maresciallo Tito ce l’ha insegnato, uccidere un fascista non è reato”. Ma in quel corteo il campionario politico e umano era davvero variopinto. Bandiere anarchiche, palestinesi, cori contro Israele, la Meloni, la destra. Quei cori titini erano stati formulati anche nella precedente manifestazione antifascista del 22 febbraio, all’indomani della rissa tra collettivi e Azione studentesca all’esterno del liceo “Michelangiolo”. Sabato pomeriggio, in piazza Santa Croce c’era anche lo striscione con il gruppo del Cpa, dove compare la scritta “Con Alfredo contro il 41 bis – Firenze antifascista”, quelli che nelle stesse ore devastavano Torino.

C’era anche la preside del liceo Leonardo Da Vinci Annalisa Savino, che ha sfilato con altri partecipanti della sua scuola. La preside, autrice della lettera in cui ricordava che “il fascismo nacque dall’indifferenza”, non aveva voluto rilasciare dichiarazioni, come nel video in basso.