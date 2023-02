Zelensky a Londra parla al Westminster Hall: «Sono qui a nome dei coraggiosi»

Un lungo applauso ha accolto Volodymyr Zelensky in visita al Westminster Hall, il Parlamento britannico. Iniziando il suo discorso, il presidente ucraino ha subito ringraziato la Gran Bretagna per il sostegno all’Ucraina: «Avete fatto l’impossibile, siete stati al nostro fianco dal giorno uno della guerra contro la Russia, quando il resto del mondo non aveva ancora capito la portata della sfida», ha sottolineato il leader aggiungendo: «Sappiamo che la libertà vincerà, sappiamo che Mosca perderà e sappiamo che la nostra vittoria cambierà il mondo». In apertura, lo Speaker dei Comuni Sir Lindsay Lohan aveva salutato il leader ucraino affermando: «State combattendo una guerra che non avete voluto e avete difeso i vostri ideali contro l’aggressore russo». Zelensky poi ha detto: vi parlo “a nome dei coraggiosi” che combattono nelle trincee o per difendere i cieli dalla Russia e per “ripristinare la sovranità dell’Ucraina” sul suo territorio.

Zelensky a Londra

Zelensky, alla prima visita a Londra dall’inizio dell’invasione, durante il suo discorso a Westminster Hall davanti ai parlamentari britannici ha poi sottolineato: «Il Regno Unito sta marciando con noi verso la vittoria più importante della nostra vita, sarà una vittoria sull’idea stessa della guerra». Puntualizzando come gli inglesi non sono «scesi a compromessi sull’Ucraina e quindi non sono scesi a compromessi sui vostri ideali». «Gli ucraini e i britannici hanno sconfitto la paura della guerra e non vedono l’ora di godere ancora della pace. Siamo sempre usciti vincitori davanti al male», ha affermato. «Boris – ha detto, rivolto all’ex premier britannico Johnson – sei andato dagli altri quando questo sembrava impossibile. Grazie!».

Sunak: «Testimonianza di coraggio»

«La visita del presidente Zelensky nel Regno Unito è una testimonianza del coraggio, della determinazione e della lotta del suo paese e una testimonianza dell’amicizia indissolubile tra i nostri due paesi», si legge in una nota diramata da Sunak. «Dal 2014, il Regno Unito ha fornito un addestramento vitale alle forze ucraine, consentendo loro di difendere il proprio paese, proteggere la propria sovranità e combattere per il proprio territorio», si legge ancora nella nota, dove Sunak si è detto infine «orgoglioso per il fatto che oggi estenderemo tale addestramento dai soldati ai marines e ai piloti di jet da combattimento, assicurando che l’Ucraina abbia un esercito in grado di difendere i propri interessi anche in futuro».