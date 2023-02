Von der Leyen: “La Sicilia diventerà una potenza dell’energia pulita e un paese per i giovani”

“La Sicilia ha tutte le caratteristiche necessarie per diventare una potenza dell’energia pulita. Che è il pilastro della strategia di sviluppo dell’Ue per i prossimi decenni”. Parola di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, oggi in Sicilia per per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Palermo.

Von der Leyen: la Sicilia sarà potenza dell’energia pulita

“Questa bella isola è assolutamente cruciale per affrontare alcune delle tematiche più importanti del nostro tempo. Anzitutto la transizione verso l’energia pulita. In secondo luogo, la migrazione. In terzo luogo, la creazione di un’economia al servizio della prossima generazione europea”. Il numero uno della Commissione europea si è soffermata a lungo sulla transizione green. “So quanto è importante il clima per la vostra generazione. E avete ragione. Niente è più vitale che fermare il riscaldamento globale. Tre anni fa, il primo atto del mio mandato è stato il lancio del Green Deal europeo”.

Siamo riusciti insieme all’Italia a liberarci dalla dipendenza russa

“Da allora – ha aggiunto von der Leyen – la transizione verso l’energia pulita è diventata sempre più urgente. Quando Vladimir Putin ha cominciato a preparare l’invasione dell’Ucraina, ha usato la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi per ricattarci. L’impatto è stato avvertito in tutta Europa, anche in Sicilia. Ma siamo riusciti ad affrancarci da quella dipendenza e da quel ricatto”. “Abbiamo sostituito il gas russo – ha continuato – con forniture affidabili. Abbiamo investito fortemente nelle energie rinnovabili. L’Italia ha ridotto di due terzi le importazioni di gas russo, in tempi record. Oggi i prezzi del gas sono inferiori a quelli precedenti all’inizio della guerra russa. Ma il nostro lavoro non termina qui. Adesso urge accelerare la transizione verso energie rinnovabili. E la Sicilia può diventare una potenza dell’energia pulita per l’Europa”.

Avete sole e vento in abbondanza e solide industrie

Ricco il patrimonio dell’isola italiana. Non solo sole e vento in abbondanza. “Avete anche una solida base industriale nel settore delle tecnologie pulite. All’inizio di questo mese, proprio qui in Sicilia è iniziata la costruzione della più grande gigafactory solare europea. Che produrrà una nuova generazione di pannelli solari. Il nostro piano europeo per la ripresa contribuisce a finanziarla. Perché sappiamo che l’energia pulita è il futuro. E questo futuro si realizza qui, in Sicilia”. Grazie agli investimenti e alle riforme previste dal Pnrr, ha concluso la presidente della Commissione Ue la” Sicilia potrà diventare un Paese per giovani. Oggi un giovane su tre non lavora né studia e, tra le donne, meno di una su tre ha un impiego. E chiaro che le cose devono cambiare”.