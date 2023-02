Von der Leyen agli alleati: “Raddoppiamo le munizioni per Kiev con accordi come per i vaccini”

L’Europa deve accelerare. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha chiesto agli alleati di “raddoppiare” il loro supporto militare all’Ucraina per fare in modo che Vladimir Putin non raggiunga “i suoi obiettivi imperialistici e che l’Ucraina vinca”.

Von der Leyen agli alleati: raddoppiamo gli aiuti militari

Parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, von der Leyen ha spinto gli alleati a lavorare insieme per accelerare la produzione delle armi di cui ha bisogno Kiev. A partire dalle munizioni, come era stato fatto durante la pandemia. “Non possiamo permetterci di aspettare mesi o anni per poter consegnare all’Ucraina ciò di cui ha bisogno”, ha spiegato. “Possiamo pensare ad accordi avanzati per l’acquisto di armi che possano offrire all’industria della difesa la possibilità di investire nelle linee di produzione più velocemente. E di aumentare le quantità da consegnare”.

Orban: solo noi e il Vaticano lavoriamo per la pace

Intanto il premier ungherese Viktor Orban ha protestato per il suo isolamento e ha detto che solo “Ungheria e Vaticano stanno lavorando nel campo della pace”. Orban ha detto chiaramente che intende continuare a mantenere rapporti economici con la Russia. Poi è tornato ad accusare la Germania di essere ormai alla testa del “campo della guerra. All’inizio i tedeschi non hanno fornito armi, solo elmetti. Ora hanno deciso di mandare i tank, i Leopard 2. Che presto attraverseranno il territorio ucraino verso est, verso il confine russo”.