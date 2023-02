Sondaggio Porta a Porta, FdI e maggioranza in crescita. L’ammuina sul superbonus non giova al M5S

La grancassa suonata strumentalmente dall’opposizione su temi come il 41 bis, il superbonus o il sostegno all’Ucraina non provoca alcun contraccolpo sul gradimento del governo. E, anzi, trainati da FdI, tutti i partiti del centrodestra crescono, confermando la sintonia della maggioranza con gli italiani. A evidenziarlo è l’ultimo sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta, che conferma anche il distacco abissale tra FdI e il Pd, che si attesta secondo.

Il sondaggio di “Porta a Porta”: FdI al 29.6%, M5S in calo

Fratelli d’Italia, anche secondo questo sondaggio meno premiante rispetto ad altri, si attesta come primo partito senza competitor: è al 29,6%, in crescita dello 0,5% dall’ultimo sondaggio del 24 gennaio scorso. Il partito di Giorgia Meloni, inoltre, con questa percentuale di incremento, è anche il partito che registra la più forte crescita. Al secondo posto si trova il Pd, fermo a un lontanissimo 17,5%, in crescita solo dello 0,3% rispetto all’ultima rilevazione Euromedia Research, nonostante la grande visibilità e le molte aspettative legate alla fase congressuale. Perde lo 0,1% il M5s, al quale evidentemente gli allarmi e gli esagerati toni propagandistici usati in particolare intorno al superbonus non giovano granché.

In crescita anche Lega e Forza Italia

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, il campione di Euromedia per Porta a Porta fa registrare una crescita anche della Lega, l’unico partito a condividere con FdI il risultato del più mezzo punto percentuale. Il Carroccio raggiunge così il 9%, seguita da Azione-Italia Viva all’8.1%, che mezzo punto invece lo perde. Migliora anche il consenso di Forza Italia, che risulta al 7,7% con un più 0,1%. Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3%, guadagnando lo 0,4, mentre +Europa è stabile al 2.4%. Scende al 2,1% Per l’Italia con Paragone al 2.1% che perdo lo 0,4%. Posizione stabile, infine, per Noi Moderati allo 0,5%.