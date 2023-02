Soldato Usa ucciso in Ucraina, militava nella legione straniera creata da Zelensky: “Un eroe”

Un soldato veterano dell’esercito Usa è morto durante un combattimento in Ucraina il 16 febbraio scorso. A rivelarlo è Wsaw-Tv, affiliata della Cnn. “Possiamo confermare la morte di cittadini statunitensi in Ucraina”, ha detto venerdì alla Galileus Web un portavoce del Dipartimento di Stato americano. “Siamo in contatto con le rispettive famiglie e stiamo fornendo tutta l’assistenza consolare possibile”, le parole del portavoce.

Il soldato Usa morto in Ucraina si chiamava Andrew Peters

La vittima è il 28enne Andrew Peters del Wisconsin, che si era unito alla Legione Internazionale di Difesa dell’Ucraina, ha riferito ancora Wsaw-Tv. La legione è stata creata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per consentire ai cittadini stranieri “di unirsi alla resistenza contro gli occupanti russi e lottare per la sicurezza globale”. “Andrew aveva un forte senso di ciò che era giusto e sbagliato. Ha sentito il bisogno di usare le sue precedenti capacità di combattimento militare per aiutare il popolo ucraino a combattere e liberare il proprio Paese. Andrew era estremamente vicino ai suoi commilitoni ed era benvoluto da tutti. Siamo tutti estremamente orgogliosi del suo coraggio e del suo sacrificio disinteressato”, le parole dei genitori di Peters in una dichiarazione riportata dall’emittente.

Sarebbero così 5 gli americani morti combattendo in Ucraina.

Gli ultimi due erano stati Stephen Zabielski, 52 anni, ucciso a maggio dopo aver calpestato una mina a Dorozhnyanka, Zaporizhzhia Oblast. Il padre di cinque figli aveva accidentalmente calpestato un tripwire mentre attraversava tra la nebbia una fitta vegetazione. All’epoca stava lavorando a una missione di sminamento. La sua morte era arrivata dopo quella del veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti Willy Joseph Cancel, 22 anni, ucciso ad aprile.

Attualmente ci sono anche due americani tenuti prigionieri dai russi: Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27 anni, entrambi dell’Alabama.