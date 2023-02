Serracchiani mente sul 41 bis: mai chiesto la revoca. Ma è falso. Ecco i tweet che la smentiscono

Elly Schlein muta e contraddittoria sul caso Cospito. Si è trincerata dietro un secco “no comment” due giorni fa. Eppure ha una sorella che è stata obiettivo di un attentato anarchico. Tuttavia non le viene in mente nulla. Ma sul 41 bis la sua risposta è un capolavoro di non detti. Ospite di Tagadà su La7 riesce a dire che su questo strumento che combatte la criminalità il Pd ha una posizione chiara. Elemento che non si evince dai tweet pubblicati dal Giornale che contraddicono quanto detto da Debora Serracchiani. La capogruppo dem ha sostenuto che il Pd non ha mai chiesto la revoca del 41 bis per Cospito. Falso.

Ecco cosa scriveva su Twitter l’ex ministro Andrea Orlando a proposito del caso Cospito come documenta oggi Il Giornale. «Mi auguro che il ministro Nordio raccolga l’appello di giuristi ed intellettuali per la revoca del 41 bis a Cospito» (7 gennaio). «Penso che per questo Cospito debba essere trasferito e il 41 bis revocato» (29 gennaio). Il terzo: «È urgente trasferire Cospito e revocare il 41-bis» (30 gennaio). «Ho detto in tutti i modi che il 41-bis va revocato in ossequio allo stato di diritto». (30 gennaio). E Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd, rincarava la dose: «La revoca del 41bis a Cospito è invocata non in nome delle sue idee o delle proteste degli anarchici. Ma in nome della Costituzione».

Dove veda tutta questa chiarezza Elly Schlein non si capisce. E del resto lei stessa sul caso dell’anarchico Cospito non sa cosa dire. Afferma che l’attentato esplosivo ai danni della sorella e il caso Cospito “non stanno in relazione, si divide il politico dal personale”. “Non si possono accettare gli attacchi violenti ai danni dello Stato e ribadisco la mia solidarietà piena a tutti coloro che hanno subito attacchi, non ci può essere nessuna piegatura -ha spiegato la deputata dem-. Ma è un tema diverso dal constatare che in uno Stato di diritto non si può permettere che una persona che si trova sotto la responsabilità dello Stato perda la vita”. insomma il 41 bis va bene ma non per Cospito. Anche se la Serracchiani afferma il contrario…