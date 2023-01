Bagarre alla Camera: il Pd si sente offeso e vuole le dimissioni di Donzelli dal Copasir. Lui replica in aula

Dibattito infuocato nel pomeriggio in aula alla Camera sull’intervento di Giovanni Donzelli. Il deputato di FdI, che è anche vicepresidente del Copasir, aveva chiesto in aula al Pd di schierarsi: o con Alfredo Cospito condannato per tentata strage o con lo Stato. E aveva citato la visita in carcere all’anarchico da parte di una delegazione di parlamentari del Pd (Serracchiani, Orlando, Lai e Verini) lo scorso 12 gennaio. Il Pd l’ha subito buttata in caciara sostenendo che era stato offeso l’onore del Pd. Serracchiani ha evocato denunce penali. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha annunciato che un giurì d’onore, in base al regolamento dell’aula, si pronuncerà sulla questione.

Opposizioni all’attacco: Donzelli via dal Copasir

Le opposizioni si coalizzano contro Donzelli. Dal resoconto del suo intervento di Donzelli emerge un’informazione che riguarda un colloquio tra Cospito e un ndranghetista. Dove ha avuto il parlamentare di FdI queste informazioni segrete? Pd, M5S e Italia Viva chiedono a Donzelli di chiarire e di dimettersi e lui a un certo punto prende la parola e spiega.

Donzelli: informazione avute da atti depositati al ministero della Giustizia

“Non è possibile che abbia avuto quelle informazioni” sugli incontri in carcere di Alfredo Cospito “dal Copasir, semplicemente perché per i documenti che possono essere consultati dal Copasir fuori dalle sedute c’è un registro apposito e si va a firmare per poterli consultare e il sottoscritto al momento non ha mai consultato alcun documento nell’archivio del Copasir. Quindi non avendone consultato nessuno non ho potuto prendere notizie riservate dal Copasir”.

“Su come sono arrivati questi documenti -ha aggiunto l’esponente di Fdi- sono depositati al ministero della Giustizia, consultabili da qualsiasi deputato, non sono coperti da alcun segreto e sono stati inviati al ministero della Giustizia dal Dipartimento penitenziario. Qualsiasi deputato avrebbe potuto chiedere al ministero della Giustizia di consultare questi documenti.

Orlando fa l’indignato: leggete la mia intervista al Manifesto…

Ma le opposizioni non sono soddisfatte: vogliamo Nordio in aula per chiarire la vicenda, dicono con una sola voce. Andrea Orlando prende la parola adiratissimo e dice: “Io al Manifesto ho rilasciato un’intervista in cui chiedo di salvare la vita a Cospito ma senza togliergli il 41 bis ma il collega Donzelli non legge quel giornale…”.

La replica di Tommaso Foti

Poco dopo gli replica il capogruppo di FdI Tommaso Foti: “Non che io voglia gettare benzina sul fuoco, ma sui Rainews.it leggo dichiasrazioni diverse nelle quali Orlando mette in dubbio l’efficacia del 41 bis applicato al caso dell’anarchcio Cospito…”.

Non mancano punte di comicità involontaria. Arturo Scotto (Pd) denuncia un convegno a Firenze di Casaggì, il prossimo 3 febbraio, su Ordine Nuovo (in realtà si tratta della presentazione di due libri) e mette insieme Casaggì, il fronte della Gioventù, Firenze e Donzelli. “Eccoli – tuona – i veri terroristi…”. Prende la parola anche Michela Di Biase e dice che ancora più grave delle parole di Donzelli è il “cameratismo” che si è visto dopo, con i deputati di FdI che lo difendevano (devono averle detto che cameratismo è una brutta parola…).

Fontana annuncia il giurì d’onore

Alla fine arriva il presidente della camera Lorenzo Fontana e annuncia: “Nell’ambito delle prerogative previste dall’articolo 58 del Regolamento, è stato richiesto al presidente della Camera di nominare un’apposita commissione che sarà incaricata di verificare quanto accaduto e la fondatezza delle affermazioni rese durante la seduta. Ritengo che l’attivazione di tale strumento potrà senz’altro condurre ad un’opportuna soluzione della vicenda”.

Per la sinistra però non finisce qui. Vogliono vendicarsi di Donzelli. Vogliono le scuse. vogliono sapere se la Meloni la pensa come Donzelli. Insomma vogliono esibirsi in quella cultura del piagnisteo che è la loro specialità.