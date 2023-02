“Protezione Pensare Domani”, il nuovo prodotto assicurativo lanciato da Crédit Agricole Vita

Crédit Agricole Vita, la compagnia attiva nel Ramo Vita controllata da Crédit Agricole Assurances S.A., leader bancassicurativo del mercato europeo, presenta ‘Protezione Pensare Domani’, il prodotto modulare che fornisce ai clienti una copertura completa e personalizzata, con l’obiettivo di supportarli concretamente nella gestione di potenziali situazioni di difficoltà o necessità future. Protezione Pensare Domani, tre parole chiave che racchiudono ed esprimono la risposta concreta della Compagnia assicurativa: “Protezione”: perché è un vero e proprio scudo per frangenti delicati come la morte prematura, la malattia grave o la non autosufficienza. “Pensare”: per porre l’attenzione sulla consapevolezza dell’opportunità di proteggersi da momenti molto difficili della vita. “Domani”: perché la polizza offre oggi delle garanzie per costruire un domani il più possibile sereno per il cliente e i suoi cari.

Il prodotto, in distribuzione presso tutte le filiali di Crédit Agricole Italia dal 20 febbraio, è composto da 3 moduli indipendenti quali TEMPORANEA CASO MORTE (TCM), con capitale in caso di scomparsa prematura per tutelare il tenore di vita familiare; DREAD DISEASE (DD), con capitale per sostenere le cure e il mancato reddito in caso di malattie gravi; e LONG TERM CARE (LTC), con rendita per sostenere le spese senza gravare sui familiari in caso di non autosufficienza. Rivolto a tutti i clienti con un’età compresa dai 18 ai 70 anni, consente di selezionare singolarmente i moduli in base alle proprie necessità, la durata della copertura, il massimale e la modalità di pagamento del premio, con l’opzione di frazionarlo mensilmente o semestralmente.

Marco Di Guida: “La cultura della protezione”

“Per Crédit Agricole Vita è di fondamentale importanza che la cultura della protezione venga costruita sin dalla giovane età, consapevoli che la salute costituisce il bene primario che incide sullo stato di benessere fisico-mentale di ognuno di noi e che influenza il modo in cui ci relazioniamo in ambito sociale – dichiara Marco Di Guida, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Vita. “Il nostro obiettivo è quello di tutelare la salute di tutti. In ogni situazione e ad ogni età. Vogliamo accompagnare ed essere di sostegno ai nostri clienti ogni giorno, fornendo coperture complete e personalizzabili sulla base delle proprie necessità ed offrendo servizi di assistenza di estrema rilevanza ed utilità”. Il contraente, persona fisica o giuridica, può assicurare sé stesso o terzi nei limiti di quanto previsto nelle condizioni contrattuali.

Crédit Agricole Vita S.p.A.

Crédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di Assicurazioni attiva nel Ramo Vita controllata da Crédit Agricole Assurances S.A. (Gruppo Crédit Agricole S.A.), leader di bancassicurazione nel mercato europeo e francese, e Capogruppo del Gruppo Assicurativo Crédit Agricole Assurances Italia. Dal 1995 offre ai propri clienti una gamma completa di polizze vita, diversificata per area di bisogno, rivolta sia ai privati che alle aziende ed inoltre interessanti opportunità pensionistiche – previdenziali, distribuite sul territorio nazionale attraverso le filiali del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, ed altre reti di vendita. (www.ca-vita.it).

Gruppo Crédit Agricole

Il Gruppo Crédit Agricole, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo con 11.2 milioni di soci, è presente in 47 Paesi tra cui l’Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 5,5 milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti vendita e oltre 17.000 collaboratori, con un crescente sostegno all’economia pari a oltre 99 miliardi di euro di finanziamenti. Il Gruppo è formato, oltre che dalle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria). (www.credit-agricole.it).

Fra questi, per esempio, il Test genomico per valutare eventuali alterazioni del DNA delle cellule tumorali e individuare percorsi di cura personalizzati, il trattamento di uno specialista in estetica oncologica in caso di problematiche emerse nel corso di una terapia oncologica o ancora il supporto psicologico di un professionista a seguito di evento traumatico certificato da un medico. “Protezione Pensare Domani è un prodotto completo ed innovativo, oltre ad essere facilmente fruibile. Il processo di emissione snello e customer-oriented, grazie ad una attenta analisi dei bisogni effettuata dal gestore in sinergia con la piattaforma digitale, permette un’operatività semplificata con riduzione delle tempistiche” – afferma Laura Brancaleoni, Direttore Commerciale e Marketing di Crédit Agricole Vita. “Inoltre, risulta facilmente accessibile per i diversi target di clientela, grazie ad un pricing competitivo in funzione dell’acquisto congiunto di più garanzie”.