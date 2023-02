Papa Francesco: «Oggi la famiglia è sempre in pericolo». La tradizione «fonte per strade nuove»

«La tradizione è fonte di ispirazione per cercare strade nuove, evitando le opposte tentazioni dell’immobilismo e della sperimentazione improvvisata». Lo sottolinea Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima 2023 in Vaticano. Bergoglio parte dall’episodio della Trasfigurazione di Gesù raccontato nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca. «In questo avvenimento vediamo la risposta del Signore all’incomprensione che i suoi discepoli avevano manifestato nei suoi confronti. Poco prima, infatti, c’era stato un vero e proprio scontro tra il Maestro e Simon Pietro. Che, dopo aver professato la sua fede in Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, aveva respinto il suo annuncio della Passione e della Croce. Gesù lo aveva rimproverato con forza: “Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!” . Ed ecco che sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte».

Papa Francesco prosegue il racconto

Un esempio che a Papa Francesco serve per ricordare come «nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti per essere testimoni di un avvenimento unico. Vuole che quella esperienza di grazia non sia solitaria, ma condivisa, come lo è, del resto, tutta la nostra vita di fede. Gesù lo si segue insieme. E insieme, come Chiesa pellegrina nel tempo, si vive l’anno liturgico e, in esso, la Quaresima, camminando con coloro che il Signore ci ha posto accanto come compagni di viaggio. Anche il processo sinodale appare spesso arduo e a volte ci potremmo scoraggiare. Ma quello che ci attende al termine – dice Bergoglio – è senz’altro qualcosa di meraviglioso e sorprendente, che ci aiuterà a comprendere meglio la volontà di Dio e la nostra missione al servizio del suo Regno».

«La famiglia oggi è sempre in pericolo»

«Oggi la famiglia è sempre in pericolo», sottolinea Papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti al Capitolo Generale della Congregazione dei Chierici Mariani dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Bergoglio ammonisce: «Per favore, non dimentichiamo lo stile di Dio: vicinanza, misericordia e tenerezza. Dio è così: è vicino, è misericordioso, è tenero. Questo è il nostro Dio. Un religioso, un prete, dev’essere vicino, dev’essere misericordioso, perdonare tutto, ed essere tenero, non aggressivo, paziente e caritatevole tutti i giorni».

Papa Francesco e la preghiera per i soldati

«Oggi» la preghiera «ci vuole per i soldati: stanno cadendo dappertutto! Pensiamo che nel diciassettesimo secolo – la riflessione del Pontefice – circa il 60% della popolazione europea fu sterminata dalle epidemie e dalle guerre». Il Papa invita i Chierici Mariani a non scoraggiarsi se incontrano «opposizioni o difficoltà. Pensate alle grandi prove che ha affrontato la vostra famiglia religiosa nei secoli, ad esempio quanto all’inizio del Novecento si è ridotta ad un solo membro! Con l’aiuto di Dio vi siete ripresi, fino a trovarvi oggi ad essere circa cinquecento religiosi, presenti in diciannove Paesi del mondo».