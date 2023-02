Oriana Fallaci, distrutta la targa a Pistoia. FdI: “Una grande italiana che è scomoda anche da morta”

Distrutta da ignoti a Pistoia una targa dedicata ad Oriana Fallaci. La targa intitola un parco pubblico cittadino alla giornalista e scrittrice. Non è la prima volta dal 2020, anno in cui fu inaugurata.

“Oriana Fallaci scomoda come Montanelli”

“Continua a essere scomoda anche da morta e così, come accaduto per Indro Montanelli, la sua targa commemorativa a Pistoia è stata distrutta”, commenta il deputato FdI Alfredo Antoniozzi.

“Oriana Fallaci fa parte del nostro Pantheon culturale – aggiunge in una nota – ma ci sono settori pseudoculturali di questa nazione che non accettano la sua grandezza. Proprio come Montanelli, Fallaci è vittima di una intolleranza fastidiosa e urticante che affida al vandalismo la sua scarsa democrazia”. Per Antoniozzi “si tratta di una realtà triste e minoritaria che, però, nel Paese del pensiero unico ha un suo perverso valore”.

La targa è stata distrutta altre volte in passato. Il giardino Oriana Fallaci è stato intitolato dall’amministrazione di Pistoia nel 2020. Per la città toscana rappresentò anche un momento di ideale discontinuità con il passato: Pistoia, da tradizionale roccaforte della sinistra è da 0ltre cinque anni amministrata dal centrodestra. Nel 2017, infatti, Alessandro Tomasi (candidato di Fratelli d’Italia) la spuntò sul candidato Pd Samuele Bertinelli portando per la prima volta il centrodestra alla vittoria. Un successo bissato anche alle Amministrative dello scorso anno, in quel caso senza nemmeno passare dal ballottaggio.

Lo sdegno di Susanna Ceccardi: “Spero trovino i responsabili”

“La distruzione della targa dedicata ad Oriana Fallaci ha suscitato in me un profondo sdegno – commenta in una nota l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi -. Oriana Fallaci è stata una delle più grandi giornaliste e scrittrici del XX secolo, con il suo lavoro ha affrontato alcuni dei più importanti temi sociali, politici e culturali del suo tempo”.

Per Ceccardi “questo atto di vandalismo rappresenta un’offesa non solo alla memoria di Oriana Fallaci, ma anche alla libertà di espressione e al diritto di ricordare i nostri intellettuali. Auspico che le autorità competenti riescano a trovare i delinquenti e che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle targhe commemorative a memoria dei personaggi illustri del passato. La memoria di Oriana Fallaci non può essere cancellata dall’odio e dall’intolleranza, ma continuerà a vivere attraverso la sua scrittura e il suo fondamentale contributo alla cultura della nostra società”.