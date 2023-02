La stilista Elisabetta Franchi accusa: “A Sanremo elogi a tante donne, nessuno che abbia citato la Meloni…”

Si è parlato di donne, della loro difesa dal razzismo, delle mamme mancate, dell’emancipazione femminile, a parte che di droga, gay e guerra. Ma a nessuno, e a nessuna, sul palco del festival di Sanremo, è venuto in mente di nominare l’ascesa della prima donna premier in Italia, Giorgia Meloni. Un aspetto che, nel Sanremo più “politico” degli ultimi anni, è stato fatto notare, sui propri social, dall’imprenditrice italiana Elisabetta Franchi in un post su Instagram. «Ho seguito la kermesse di Sanremo con grande orgoglio e fiera di essere italiana. E’ stato un grande, bellissimo elogio a tutte le donne: ci siamo però dimenticati che per la prima volta l’Italia ha eletto proprio una donna come premier e questo fatto così importante per la nostra società non è mia neppure stato menzionato. Da italiana che non appartiene alla politica, ritengo sia stata una grande dimenticanza».

Elisabetta Franchi e Giorgia Meloni, un feeling antico

In passato, Giorgia Meloni, oltre a premiare la Franchi alla festa di Atreju, l’aveva anche difesa nella polemica che l’aveva vista protagonista dopo aver dichiarato che per le donne è difficile scalare ruoli di vertice a causa delle gravidanze. Una denuncia, non una gaffe, secondo la Meloni.”Non possiamo scandalizzarci per le parole di Elisabetta Franchi, lei dice una cosa che pensano in tanti e tanti fanno… Noi non risolviamo scandalizzandoci, ma se aiutiamo gli imprenditori a scaricare il loro peso della maternità in termini di contributi per cui dovrebbe intervenire lo Stato”, aveva detto la Meloni. ”Questo problema – sottolinea Meloni – lo affronti non con un singolo provvedimento, tipo l’assegno unico o l’asilo nido… Serve un piano imponente di sostegno alla maternità”.