Dopo la bufera Elisabetta Franchi cerca un nuovo responsabile comunicazione: centinaia le candidature

Elisabetta Franchi, imprenditrice bolognese del settore della moda, dopo essere finita nella bufera per le sue parole sulle donne lavoratrici, si è messa alla ricerca di un responsabile della comunicazione su Linkedin. In un giorno si sono presentati quasi 700 candidati. Lo riporta oggi Eleonora Capelli su Repubblica. Qualche settimana fa, la stilista aveva detto: «Le donne in azienda sì, ma over 40, così se dovevano fare figli li hanno già fatti, hanno fatto tutti i giri di boa e lavorano tranquille al mio fianco h24».

Elisabetta Franchi, la precisazione

Era scoppiato il putiferio. La Franchi aveva poi precisato la sua posizione in varie interviste. Ospitata da Bruno Vespa, aveva spiegato: «Ho calibrato male le parole, ma questa gogna mediatica non me la meritavo». E al Corriere della Sera aveva puntualizzato: «Non accetto strumentalizzazioni: sono una donna imprenditrice a capo di un azienda da 131 milioni di fatturato e che ha tirato avanti anche la famiglia, con grande fatica. Come può essere contro le donne chi ha al suo interno l’80 per cento di forza lavoro femminile?».

Meloni: «Lei dice una cosa che pensano in tanti e tanti fanno…»

In difesa della stilista era scesa in campo Giorgia Meloni. «Non possiamo scandalizzarci – aveva detto – per le parole di Elisabetta Franchi, lei dice una cosa che pensano in tanti e tanti fanno… Noi non risolviamo scandalizzandoci, ma se aiutiamo gli imprenditori a scaricare il loro peso della maternità in termini di contributi per cui dovrebbe intervenire lo Stato».

Di che cosa si occuperà il responsabile alla comunicazione

Le polemiche non hanno scoraggiato molti professionisti aspiranti responsabili della comunicazione. Ma di che cosa si occuperà il responsabile della comunicazione? Sarà «di supporto alla proprietà nelle relazioni esterne e in tutte le attività volte alla promozione del brand con partecipazione attiva nelle scelte strategiche». Si dovrà occupare anche della gestione e del coordinamento del team, oltre alle attività legate al “media plan” su stampa e digitale.