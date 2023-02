La milionaria Chiara Ferragni (con Fedez) ha incassato tanti “aiuti di Stato” grazie a Conte e Draghi

Mistero su quanto abbia incassato al festival di Sanremo: tutto chiaro, invece, su quanto ha incassato dallo Stato come aiuto alla sua impresa durante la crisi Covid: novemila euro, su un fatturato di due milioni di euro. Chiara Ferragni, imprenditrice ed influencer di fama mondiale, è stata tra i beneficiari dei provvedimenti dei governi Conte e Draghi che a pioggia hanno “sostenuto” aziende importanti, anche internazionali, col principio del “tutto a tutti”.

Chiara Ferragni ha chiesto e ottenuto aiuti dallo Stato

Come scrive oggi Open, tra le imprese beneficiate, con 9mila euro, ce n’è anche una dei Ferragnez e il bonifico sarebbe arrivato proprio alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo. “Novemila euro tondi – il tetto massimo possibile – inviati alla società Fenice Srl di Chiara Ferragni dal ministero dello Sviluppo economico tramite Unioncamere. Un aiutino di Stato, così classificato nel registro nazionale degli aiuti come contributo dello Stato italiano alla internazionalizzazione del marchio da parte della società di cui la Ferragni è azionista e amministratore delegato”, scrive il giornale on line fondato da Enrico Mentana.

Chiara Ferragni aveva fatto domanda dopo la pubblicazione del bando ad ottobre, ottenendo l’importo massimo possibile per la sua società Fenice, che ha chiuso l’ultimo anno noto (il 2021) con un fatturato superiore ai 7 milioni di euro e un utile di 1,9 milioni di euro grazie alle licenze commerciali di proprietà nei settori di abbigliamento, calzature, accessori e gioielli.

I fondi e gli sgravi anche al marito Fedez

Nessun reato, nessun abuso, anzi, al massimo una follia della legge, anche perché la stessa Fenice aveva fatto rchiesta altre due volte durante la pandemia, sfruttando il decreto liquidità varato da Giuseppe Conte per chiedere una garanzia diretta dello Stato su due finanziamenti richiesti alla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale spa, ottenendo la “fidejussione” su un finanziamento di 24.996,96 euro e su 1,4 milioni di euro. Altri aiuti, sotto forma di sgravi fiscali, erano arrivati per un’altra società della galassia Ferragni: la Tbs Crew srl. Ma anche Fedez ha approfittato della mano larga dello Stato v+con la sua capogruppo ZDF amministrata dalla mamma he ha chiesto il 26 novembre scorso un mini esonero contributivo su un dipendente della società, concesso per 1.791,16 euro mentre per l’anno precedente la stessa società aveva chiesto ed ottenuto dalla Agenzia delle Entrate uno sconto fiscale sull’Irap accordato per 45.706 euro.