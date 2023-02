La luna di miele con la Meloni prosegue: FdI torna a volare dopo il voto e sale al 31% nei sondaggi

Il consenso aumenta, per il governo, non solo nelle Regioni chiamate al voto domenica e lunedì scorso, ma anche nel resto d’Italia. In tanti, a sinistra e sui giornali orientati su quel fronte, avevano previsto la fine della “luna di miele” con gli italiani, alla prima scadenza elettorale dopo cinque mesi di governo. Ma è accaduto esattamente il contrario, nelle urne: centrosinistra annichilito, centrodestra avanti tutta, Lazio e Lombardia conquistate e cifre record per Fratelli d’Italia. Un boom confermato anche dal primo sondaggio post-elettorale, quello della Swg commissionato dal tg de “La 7” diretto da Enrico Mentana. Qui quel leggero trend in decrescita delle ultima settimane, s’è nuovamente invertito, segnando il ritorno del partito di Giorgia Meloni al 31%, con un +0,4% che rappresenta il massimo rimbalzo tra tutti i partiti rilevati.

FdI torna a salire nei sondaggi, il M5S resta davanti al Pd

L’indagine fotografa Fratelli d’Italia primo partito, a livello nazionale- cosa accadrebbe se si votasse oggi a livello nazionale? La risposta del sondaggio Swg per La7 mostra che, dopo settimane in discesa, il partito di Giorgia Meloni in ripresa al 31% (+0,4%). Ma nella settimana del voto, salgono anche altri partiti: secondo resta il M5S al 17,7% (+0,2%), seguito dal Pd fermo al 15,1% (+0,3%) e dalla Lega all’8,9% (+0,2%). Scendono invece Azione-Italia viva al 7,8% (-0,3%) e Forza Italia al 6,1 (-0,3%). A parte Verdi e Sinistra che guadagnano pochissimo (+0,1%) e raggiungono il 3,6%, gli altri partiti più piccoli perdono tutti: +Europa è al 2,8& (-0,2%), Per l’Italia con Paragone al 2,2% (-0,1%) e Unione popolare all’1,7% (-0,3). L’indagine rileva poi un 38% (cifra in crescita di un punto percentuale in una sola settimana) di indecisi che non si vuole esprimere.