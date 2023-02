Regionali, Lollobrigida: “Punita la campagna basata sul fango”. Rampelli: “Risultato clamoroso”

Mancano ancora i risultati ufficiali per le Regionali nel Lazio, ma la soddisfazione è palpabile tra i dirigenti di FdI che arrivano alla spicciolata al Salone delle Fontane all’Eur..

Nella sede del comitato per Francesco Rocca, tra i monitor accesi sulle principali televisioni, mentre scorrono gli exit poll, i sorrisi non mancano. Per ora sono presenti il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il commissario romano Giovanni Donzelli, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, il coordinare regionale di FdI e deputato Paolo Trancassini, l’europarlamentare Nicola Procaccini.

Rampelli: “L’astensionismo? No, al gioco della delegittimazione del voto”

“Se il risultato fosse confermato al disopra del 50% sarebbe clamoroso”, dice Rampelli commentando su Rainews 24 i primi exit poll che danno il candidato del centrodestra alle regionali del Lazio, Francesco Rocca, in netto vantaggio su Alessio D’Amato con una forbice che va tra il 50,5% e il 54,5%.

“Fa male – aggiunge – che l’affluenza alle urne sia stata molto molto bassa. Lavoreremo per ricostruire una relazione tra cittadini e istituzioni. I risultati, se venissero confermati, confermano che abbiamo scelto la persona giusta”

“Il candidato presidente delle Regionali è stato azzeccato”

“Noi riteniamo che la coalizione di centrodestra sia un valore e la pratichiamo dal lontano ’94 – dice Rampelli – C’è stata una fase in cui è stata trainante Forza Italia, una fase in cui è stata trainante la Lega e ora è trainante Fdi, ma la coalizione è rimasta sempre compatta. FdI è il partito da battere, ma il risultato complessivo della coalizione è più importante di quello dei singoli partiti”. Per il presidente della Camera, “se fossero confermati i primi exit poll avremmo addirittura una maggioranza assoluta, il candidato presidente è stato azzeccato”, ha detto Rampelli commentando il voto in Lazio. A chi gli chiede se la scarsa affluenza tolga forza agli eletti alle Regionali, Rampelli replica: “Al gioco della delegittimazione delle consultazioni non ci sto, i cittadini hanno diritto e decidono di andare a votare. L’election day con le politiche avrebbe indotto i cittadini a votare in numero più copioso”.

Lollobrigida: “Dopo tre mesi il centrodestra va ancora meglio”

“Se dovesse confermarsi il dato – osserva Lollobrigida – abbiamo in queste regioni un dato sorprendentemente superiore a quello ottenuto anche nelle elezioni politiche, forse vi sarete accorti che il dato in queste elezioni, secondo gli exit poll, è superiore al dato conseguito 3 mesi fa. C’è un apprezzamento che cresce”.

“La coalizione del centrodestra è unitissima. Buona parte dell’astensione e’ riferibile all’opposizione. Sono abbastanza convinto che sia dovuto alla loro mancanza di proposta politica”, dice ancora il ministro dell’Agricoltura. “Non parlano di cosa vogliono realizzare, pensano solo al fango. Dall’elettorato del centrosinistra è arrivato un segnale chiaro”, ha aggiunto Lollobrigida.