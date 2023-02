Exit poll Regionali 2023: il centrodestra è in netto vantaggio nel Lazio e in Lombardia

Centrodestra in netto vantaggio, in difficoltà i candidati di centrosinistra, del Terzo Poloi e del M5S. Questo il quadro degli exit poll. Francesco Rocca e Attilio Fontana sono quindi i favoriti alla vittoria nel Lazio e in Lombardia. Questi i primi dati:

Exit poll La7 Lazio

Francesco Rocca (centrodestra) – verso la maggioranza assoluta

Alessio D’Amato (Pd e Terzo Polo) davanti a Donatella Bianchi (M5S)

Exit poll La7 Lombardia

Attilio Fontana (centrodestra) – oltre il 50 per cento

Pierfrancesco Majorino (Pd, M5S, Verdi-Sinistra) – intorno al 35 per cento

Letizia Moratti (Terzo Polo) vicino al 10 per cento

Opinio-Rai, Rocca in netto vantaggio nel Lazio

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali nel Lazio è in testa il candidato del centrodestra Francesco Rocca con il 50,5-54,5%, mentre Alessio D’Amato per il centrosinistra è al 30-34%. Seguono Donatella Bianchi per il M5S con il 10,5-14,5% e Rosa Rinaldi per Unione Popolare con 1-3%. La copertura del campione è dell’80%.

Opinio-Rai, Fontana 49,5-53,5%

Secondo il primo exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali per la Lombardia il candidato presidente di centrodestra Attilio Fontana è in testa al 49,5-53,5%, il candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino è al 33-37%, la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti è al 9,5-13,5% e la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi è al’1-3%.