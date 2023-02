Kenya, va in fiamme il resort a Watamu: ricoverate due italiane. L’incendio travolge anche le case

Il sito MalindiKenya.net, portale dei tanti italiani in Kenya, ha dato l’allarme, riferendo che “un devastante incendio è divampato nella tarda mattinata a Watamu”; e che “sembrerebbe essersi propagato da un ristorante bar del centro cittadino verso il Barracuda Resort, Che è stato quasi completamente distrutto, con molti turisti connazionali in fuga”. Secondo il portale, “le fiamme stanno ancora propagandosi a causa del forte vento; attaccando anche case private e ristoranti della baia”. Anche il ristorante Mapango, all’interno del Lily Palm Resort, ha subito danni. Il resort, al cui interno alloggiavano circa 180 turisti, sarebbe quasi completamente distrutto. Il personale in loco si è attivato in modo sollecito per mettere in sicurezza gli ospiti, fornire supporto e informazioni, reperire beni di prima necessità e collaborare attivamente con le autorità locali e italiane per la massima tutela di tutti i viaggiatori e dei loro beni.

L’allarme lanciato dalla Farnesina con la app

L’Unità di crisi della Farnesina, tramite la sua app- apprendiamo dal Tg com- ha avvertito con tempestività i turisti italiani che si erano iscritti a “Dovesiamonelmondo“. E tramite il consolato onorario di Malindi fornirà assistenza, ad esempio per rifare i documenti che sono andati perduti nell’incendio. L’ambasciata d’Italia a Nairobi è in costante comunicazione con il console onorario di Malindi e i suoi assistenti per monitorare la situazione dei nostri connazionali.