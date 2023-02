Giurì d’onore sul caso Cospito, audizioni secretate. Donzelli: “Ho fiducia nelle istituzioni”

E’ durata un’ora l’audizione di Giovanni Donzelli, davanti al Giurì d’onore della Camera. Chiamato a verificare se le sue affermazioni rese in Aula il 31 gennaio scorso hanno leso l’onorabilità dei deputati del Pd. Debora Serracchiani, Silvio Lai , Andrea Orlando e Valter Verini che si recarono in visita all’anarchico Alfredo Cospito nel carcere di Sassari sono stati sentiti in mattinata. Le audizioni si sono concluse nella biblioteca del presidente, alla Camera. La commissione ha ascoltato nel pomeriggio il deputato di FdI e vicepresidente del Copasir. Le audizioni, su cui il presidente del Giurì, Sergio Costa, ha posto il segreto, adesso saranno sbobinate. “Dopo cinque audizioni non è che puoi avere tutto chiaro – ha dichiarato -. Vanno sbobinate, rilette, masticate, metabolizzate. Ma questo è normale”. Sulla possibilità di nuove audizioni, Costa ha risposto : “Dipende dalla sbobinatura. Non sono escluse. Il regolamento lo prevede”.

Donzelli davanti al Gran Giurì per un’ora

“Non commento, l’audizione è secretata”, ha detto Donzelli all’uscita dopo un’ora di colloquio. Prima dell’audizione intercettato da fotografi e cronisti, a domanda diretta, ha risposto: “Come sempre sono fiducioso nelle istituzioni – sono state le parole a caldo -. Non commento per non alzare i toni, ma sicuramente ad oggi rifarei quello che ho fatto”. Non è ancora stato definito il successivo calendario dei lavori della commissione. Come ha spiegato il presidente Sergio Costa, del Movimento 5 stelle, si dovrà attendere l’elaborazione dei resoconti stenografici della seduta di oggi per consentire a tutti i componenti di esaminare con cura quanto dichiarato dai parlamentari auditi. A quel punto si deciderà se saranno necessarie ulteriori audizioni o se si passerà direttamente all’elaborazione della relazione finale che entro il 10 marzo va trasmessa all’Aula, che ne prenderà semplicemente atto. Oltre a Costa fanno parte del Giurì: Fabrizio Cecchetti, della Lega; Annarita Patriarca, di Forza Italia, Alessandro Colucci, di Noi Moderati, e Roberto Giachetti, del Terzo Polo. Donzelli ha poi voluto esprimersi sul Question time del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla Camera: “Ha sempre goduto della stima e della considerazione della maggioranza”; le sue affermazioni “sono in linea con quanto ha sempre dichiarato”.