Elezioni Regionali, seggi aperti: 13 milioni di italiani chiamati al voto in Lazio e Lombardia. Primi dati sull’affluenza

Elezioni regionali 2023 in Lazio e Lombardia per eleggere i Governatori e i consigli regionali. I seggi si sono aperti dalle ore 7.00. Oggi si vota fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00. Gli italiani chiamati al voto sono quasi 13 milioni. Per l’esattezza, oltre 12,8 milioni di cittadini. Quasi 4,8 milioni nel Lazio. E 8 milioni in Lombardia. I candidati nel Lazio sono Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D’AMato per Pd e Terzo Polo, Donatella Bianchi per il M5S, Rosa Rinaldi per Unione Popolare. E Sonia Pecorilli per il Pci. Candidati in Lombardia sono Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per Pd e M5S, Letizia Moratti per il Terzo Polo. Mara Ghidorzi per Unione Popolare.

Elezioni Regionali, urne aperte dalle 7 di questa mattina

Le elezioni regionali vedono dunque una corsa a 5 per il Lazio, e una sfida a 4 per la Lombardia. La legge elettorale prevede l’elezione diretta sia del presidente di Regione. Sia del Consiglio regionale, in un’unica tornata, a suffragio diretto. Non è previsto il ballottaggio: vince chi prende più voti. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con l’applicazione di un premio di maggioranza. E allora, entrando nel merito dei numeri della competizione politica per cui di voterà in due giorni: oggi fino alle 23. E domani dalle 7 alle 15, ricordiamo che: a l termine delle operazioni di voto avrà inizio lo scrutinio. Per questo turno elettorale le sezioni sono 9.254 per la Lombardia (per un totale di 1.504 Comuni). E 5.306 sezioni per il Lazio (suddivise in 378 Comuni).

I primi dati sull’affluenza

E come il protocollo elettorale prevede, il sito del Viminale rende noti i primi dati sull’affluenza. Dunque, come riferisce il sito dell’Ansa, «quando sono noti i dati relativi a oltre il 50% (1.011) dei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio, l’affluenza alle ore 12 è all’8,9% (era stata del 19,76% alle precedenti omologhe)». In particolare: in Lombardia (837 comuni su 1.504) l’affluenza è del 9,23% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 20,73%). Nel Lazio (174 comuni su 378) è del 7,61% (16,24%)». Va ricordato, infine, che nel 2018 si votò in una sola giornata. Mentre quest’anno i seggi saranno aperti anche domani, dalle 7 alle 15. Questa sera, invece, le urne chiuderanno i battenti alle 23.

Il premier Meloni al seggio: «Al voto due regioni strategiche. Spero l’affluenza sia adeguata»

Il premier Giorgia Meloni, intanto, ha votato all’Istituto Vittorio Bachelet, in Viale Beata Vergine del Carmelo, al quartiere Torrino di Roma. E proprio dal seggio in cui si è recata per la consultazione regionale in corso, il presidente del Consiglio Meloni, rispondendo ai cronisti, ha ribadito come Lazio e Lombardia sono chiamate al voto per «elezioni importanti». Aggiungendo: «Spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta che si deve fare per regioni così strategiche per la nazione. Quindi, andate a votare».

Elezioni Regionali: come si vota

La scheda elettorale è di colore verde. L’elettore ha a sua disposizione tre opzioni: 1) votare per il candidato presidente (e la scelta non si estende alle liste collegate). 2) votare per candidato presidente e una lista (nel caso si selezioni solo la lista, la preferenza di estende anche al candidato). 3) Oppure, optare per il voto disgiunto. Cioè scegliere una lista e un candidato governatore non collegato. È possibile esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale: basta scrivere il cognome del candidato, o nome e cognome, accanto al simbolo della lista a cui appartiene. Nel caso si esprimano due preferenze, devono riguardare due candidati di sesso diverso pe rispettare la cosiddetta parità di genere. Se si scelgono due uomini o due donne la seconda scelta sarà annullata. Spoglio al via lunedì, subito dopo la chiusura dei seggi.