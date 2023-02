Difesa, il generale Serino: «L’esercito punta a 110mila uomini e donne per nuove capacità operative»

«Il personale per l’Esercito rappresenta da sempre una componente vitale per esprimere capacità operative. È quindi un settore che deve poter continuamente evolvere per rispondere adeguatamente alla complessità delle sfide alla sicurezza e gestire gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, senza perdere di vista il fatto che alla fine le operazioni militari pongono uomini davanti ad altri uomini in drammatica lotta per la propria sopravvivenza. La forza armata ha chiesto un incremento di ufficiali che dovrebbe portare un leggero miglioramento, la percentuale andrebbe al 10,5%. Si tratta di un piccolo passo verso numeri coerenti con quelli degli eserciti e nazioni con cui ci dobbiamo confrontare, per far valere politicamente il peso economico e demografico dell’Italia e salvaguardare l’interesse nazionale». Così il capo di Stato Maggiore dell’Esercito generale Pietro Serino, in audizione presso la Commissione Difesa.

«La quantità» del personale «è strettamente funzionale alla capacità di affrontare gli impegni di oggi e di domani, non possiamo ignorare che dopo 77 anni la guerra tra Stati è tornata in Europa. Per l’Esercito si tratta di ripristinare capacità che negli ultimi anni parevano appartenere al passato, l’orientamento generale è quello di tornare a numeri coerenti con il modello professionale iniziale abbandonato nel 2012. Per l’Esercito – spiega – significherebbe puntare al traguardo di 110mila uomini e donne che, oltre a soddisfare le esigenze ordinative, corrisponderebbe anche a esigenze qualitative e di ringiovanimento del personale». (ITALPRESS).