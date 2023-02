Congresso +Europa, Magi è il nuovo segretario. Succede a Della Vedova. Pizzarotti presidente

Riccardo Magi nuovo segretario di +Europa, Federico Pizzarotti Presidente e Carla Taibi tesoriera: è l’esito del Terzo Congresso nazionale del partito che si è chiuso domenica a Roma. “Non è stato un congresso facile – ha commentato Magi nel suo discorso di insediamento – ma credo che abbia svolto a pieno il compito che un congresso di un partito come il nostro deve avere, in cui c’è una competizione e un dibattito autentico. Soprattuto – ha aggiunto Magi .- questo congresso ci ha dato le linee guida su cui lavorare, avendo un metodo, e avendo ben chiaro che bisogna lavorare tutti insieme: perché un partito è uno strumento per perseguire obiettivi politici. Da parte mia c’è l’assunzione di questo impegno, e questa responsabilità la sento tutta”, ha concluso il neo segretario di +Europa.

“E’ stato un congresso di consistenza e di rilancio – ha detto Emma Bonino – e cioè un congresso che ha definito e riconfermato i valori politici di +Europa, allargandosi ad altri e che quindi ci può portare a una situazione di ripartenza”. Benedetto Della Vedova, segretario uscente, ha dichiarato: “Dopo ormai cinque anni, +Europa dimostra di essere una scommessa politica vinta, un soggetto autonomo, con una identità precisa e riconoscibile, e questo mi rende particolarmente orgoglioso”.