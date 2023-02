Chiesa dell’Altrove: ecco perché Grillo con la finta religione può intascare i soldi dell’8 per mille

Beppe Grillo fa sul serio: la finta religione (la Chiesa dell’Altrove) ha già il suo sito laltrove.org con un proprio atto costitutivo. Il logo ha le profondità dello spazio come fondale e una A stilizzata che ha una inquietante analogia con quella degli anarchici, anche se questa irradia onde, come un’antenna.

L’atto costitutivo della Chiesa dell’Altrove fa il verso alla genesi. “In principo fu la Rivelazione – esordisce Grillo in versione profeta – ma fu distorta dalla rappresentazione. Gli uomini videro la volta celeste e misero il pianeta Terra al centro dell’universo; travolsero piante e animali e si misero al centro della Natura. Nessun altro essere vivente osò tanto. Ci vollero millenni perché iniziassero a intravedere gli interminabili spazi dell’universo e i sovraumani misteri della Rivelazione. Ma, invece di capire, si sentirono ingannati dagli Dei che provenivano dalle loro stesse rappresentazioni e dimisero ogni umiltà rimasta”.

La Chiesa dell’Altrove, spiega il sito, ha come riferimento gli Elevati. Non a caso Grillo da tempo si fa chiamare l’Elevato, in quello che sembrava un guizzo da guitto. Invece, evidentemente, stava già pianificando la sua versione messianica. “Gli elevati – si legge sul sito – videro i limiti degli uomini e tentarono di riportarli sulla via della Rivelazione, che è di domande e non di risposte. Mostrarono loro gli errori e fraintendimenti sulla Rivelazione, ma essi fraintesero ancora; sicche’ gli odiatori disfecero i loro insegnamenti, mentre gli amatori li distorsero in dogmi”.

A scanso di equivoci, su laltrove.org non vi sono riferimenti diretti a Beppe Grillo. Nè tantomeno del M5s ma, il riferimento a questo nuovo ‘culto’ e il rimando del dicembre scorso e’ altrettanto esplicito.

Lo Statuto della Chiesa dell’Altrove stabilisce, tra l’altro, “le forme giuridiche da adottare ai fini del riconoscimento della Chiesa dell’Altrove nei territori del pianeta Terra”. Per capire il piano basta ripescare cosa ha detto nel debutto teatrale a Orvieto dedicato proprio alla Chiesa dell’Altrove “per andare tutti insieme alla conquista dell’Otto per Mille”. Diavolo di un Grillo.