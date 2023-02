Céline rielaborò una leggenda di sapore medievale. Uscirà in Francia in primavera la storia del re Krogold

In primavera nelle librerie francesi arriverà un nuovo romanzo inedito dello scrittore Louis-Ferdinand Céline (1894-1961). Il 27 aprile la casa editrice parigina Gallimard, che detiene i diritti dell’autore, pubblicherà “La volonté du roi Krogold“, un racconto medievale definito una leggenda gaelica, ambientata tra la Bretagna e la Scandinavia.

Il testo sarà pubblicato in due versioni, ha precisato Gallimard in un comunicato: una dattiloscritta risalente alla prima metà degli anni Trenta e intitolata “La Légende du roi René” e il manoscritto con il titolo definitivo risalente al 1939-40. “Queste due opere principali, inedite e variamente incomplete, fanno parte dello stesso progetto, pur differenziandosi per importanti sviluppi stilistici e narrativi”, ha spiegato l’editore.

Il romanzo racconta la guerra di re Krogold contro “il principe fellone Gwendor”, un omicidio compiuto dal ‘trovatore’ Thibaut e la passione di Joad per “la bella Wanda”. La storia è rimasta inedita perché fu rifiutata all’epoca dall’editore di Céline, Denoël, che giudicò il racconto medievale fuori luogo rispetto alla ‘cruda’ produzione narrativa dell’autore.

Un racconto inedito tratto dagli stessi manoscritti ritrovati nel 2021, dal titolo “La Vieille dégoûtante“, sarà pubblicato nel mese di marzo da “La Nouvelle Revue française”, che dedicherà un’ampia sezione monografica a Céline.

Il nuovo romanzo fa parte delle migliaia di pagine manoscritte inedite di Céline che sono ricomparse nell’estate del 2021 dopo essere sparite nel 1944, quando lo scrittore, accusato di collaborazionismo con i tedeschi, abbandonò in tutta fretta la sua casa parigina per raggiungere la Germania, dove poco dopo arrivarono i membri della Resistenza. Le carte furono confiscate da un membro della Resistenza e per quasi 80 anni non se n’era saputo più nulla. Nel 2022 da quel tesoro di carte ritrovate Gallimard ha pubblicato due romanzi inediti, “Guerre” e “Londres“.