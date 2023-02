Auto contro un albero a Fiano Romano: in gravi condizioni 4 ragazzi tra i 16 e i 22 anni

Ennesimo grave incidente stradale con giovanissimi coinvolti: è accduto questa notte in via Tiberina, intorno alle 3, all’altezza di Fiano Romano, vicino a Roma. Un’autovettura è andata a sbattere contro un grosso albero. Feriti i cinque passeggeri, tutti ragazzi di età compresa tra 16 e 22 anni. Quattro di loro sono stati trasportati in gravi condizioni al Policlinico Agostino Gemelli e all’ospedale Sant’Andrea.

La carambola nella notte a Fiano Romano

I ragazzi sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118, giunto immediatamente sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Montelibretti, e ai carabinieri del comando stazione di Nerola, competenti per territorio. I giovani sono stati trasportati tutti negli ospedali romani Sant’Andrea e Policlinico Umberto I. Quattro di loro sono stati ricoverati in codice rosso, ma nessuno dei 5 giovanissimi coinvolti sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente arriva ad una settimana dal tragico schianto di Fonte Nuova, altro Comune della periferia nord della Capitale non troppo distante da quello di Fiano Romano (basti pensare che la compagnia dei carabinieri competente per territorio è la stessa), dove hanno perso la vita 5 ragazzi tra i 17 e i 21 anni.

Due morti e due feriti gravi a Balsorano

Sempre nel Lazio, c’è stato un altro grave incidente stradale. Lo scontro è avvenuto sabato mattina alle 7 sulla superstrada del Liri, che collega la Ciociaria all’Abruzzo, tra un Doblò Fiat e un furgone. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo ed è avvenuto dopo l’uscita di Balsorano. Sul furgone c’erano due coniugi che da Sora si stavano recando a Civitella Roveto dove hanno un’attività commerciale, mentre sul Doblò viaggiavano due fratelli quarantenni che andavano verso Sora.