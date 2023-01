Tragedia alle porte di Roma: un’auto si ribalta, muoiono cinque ragazzi tra i 17 e i 21 anni

Gravissimo incidente alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata più volte per cause ancora da accertare. La tragedia è avvenuta intorno alle 2:30 a Fonte Nuova su via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell’auto, una Fiat 500, si trova all’ospedale Sant’Andrea ed è gravissimo. Secondo le prime notizie, le cinque vittime, tre ragazzi e due ragazze, avevano età comprese tra i 21 e i 17 anni. Una tragedia immensa.

Tragedia a Fonte Nuova: schianto nella notte

La strada è stata chiusa al traffico. Secondo una prima ricostruzione dei militari- leggiamo dal Tgcom24- intorno alle 2 di notte la Fiat Cinquecento su cui viaggiavano cinque giovani in direzione Roma ha perso il controllo. E sarebbe finita contro un palo della luce nei pressi dell’Ufficio Postale al centro della frazione Tor Lupara. Un Alessio G., 21 anni, Flavia T., 17 anni, Valerio D. P, 21 anni, Giulia S. 17 anni, Simone R. 21 anni, sono morti sul colpo. Grave in ospedale un ventunenne, il sesto ragazzo a bordo dell’auto.

Cinque giovani morti sul colpo

Le tragedie sulle strade di cui rimangono vittime i giovanissimi sono in aumento. Alessio G., 21 anni, Flavia T., 17 anni, Valerio D. P, 21 anni, Giulia S. 17 anni, Simone R. 21 anni, sono morti sul colpo. Il 21enne ora in ospedale risulta essere molto grave. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, si trovano anche i carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo, per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia. Una zona maledetta, come riportano i media locali: nel 2007, in un altro incidente stradale, altri cinque giovani avevano perso la vita a Tor Lupara.

Ancora da ricostruire le cause del grave incidente

L’incidente di Fonte Nuova è il dramma automobilistico più grave in Italia dall’inizio dell’anno. La strada è rimasta chiusa per ore per permettere il recupero dei corpi, i rilievi e infine la rimozione dell’auto. Non è escluso – ma le notizie si aggiornano minuto dopo minuto- che a causare il gravissimo incidente sia stata la velocità elevata o un colpo di sonno. La Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato subito sul posto una squadra. Una volta arrivato in quel tratto della via Nomentana i vigili del fuoco si sono ritrovati davanti un enorme dramma.