Scurria e Spinelli (FdI) all’assemblea del Consiglio d’Europa: “Orgogliosi della nuova Italia”

Marco Scurria e Domenica Spinelli di Fratelli d’Italia eletti nella delegazione italiana presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa a Strasburgo. “Ringrazio i colleghi per avermi scelto, nel voto di oggi, tra i nove componenti effettivi della delegazione italiana. Il mio impegno sarà trasferire con orgoglio in questo consesso internazionale i valori che distinguono la nostra nazione”. Così la senatrice del partito di Giorgia Meloni, fresca di elezione a Palazzo Madama, dopo la notizia.

Scurria e Spinelli (FdI) nella delegazione italiana al Consiglio d’Europa

Marco Scurria, già parlamentare europeo con il Popolo della Libertà, non nasconde la sua soddisfazione per l’incarico. “Sono orgoglioso di rappresentare in Europa la nuova Italia che vuole avere sempre più centralità nel contesto internazionale. Nel luogo in cui si discutono i diritti dell’uomo e dei popoli, porteremo con fierezza e orgoglio la visione della nostra patria”.

Orgogliosi di rappresentare la nuova Italia

Per Scurria, una lunga militanza nella destra politica (prima leader giovanile nel Msi, poi in An, nel Pdl e in Fratelli d’Italia), Strasburgo è una vecchia conoscenza, “frequentata” per 5 anni da parlamentare del centrodestra. Eletto senatore con Fratelli d’Italia alle ultime politiche, insieme alla collega Spinelli, è pronto per trasferire in Europa competenza, passione e valori ispirati a un moderno conservatorismo.