Sallusti fa saltare i nervi a Travaglio: “Marco, appena nomino Conte tu salti sulla sedia, perché?” (video)

Puntata di fuoco, quella di ieri sera, su La7, per il ritorno di “Ottoemezzo” di Lilli Gruber dopo la pausa per le festività. Di carne a cuocere ce n’era tanta, sul fronte politico, ma anche sul fronte del gossip. Non a caso, appena il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, collegato con lo studio, ha ironizzato sulle vacanze da ricco di Giuseppe Conte a Cortina, svelate dal sito Dagospia e finite perfino in un’interrogazione parlamentare, l’avvocato difensore del leader grillino, Marco Travaglio, ha perso il controllo.

“Quella di Conte mi è sembrata una contraddizione in termini. Prima passa il tempo in Parlamento, e non solo lì, a urlare contro i ricchi: ‘Tutti ladri, tutti evasori, tutti in galera! Dobbiamo stare coi poveri…”, ha fatto notare Sallusti. E Travaglio: “Ma quando mai Conte avrebbe attaccato i ricchi, in quale intervento parlamentare…”. “I grillini tutti i giorni…”.

E a quel punto il direttore del Fatto Quotidiano ha tirato in ballo Berlusconi e le sue condanne per evasione fiscale. “Io sono felice che vada a Cortina. A me non inquieta il Conte a Cortina, ma il Conte in Parlamento”, ha detto ancora Sallusti. ““Io capisco che tu sia di parte, però, ogni volta che nomino Conte salti sulla sedia, perché?”. “Ma Conte ha frodato il fisco per 380 milioni di dollari? Ti risulta che Conte si sia comprato delle ville con la frode fiscale? Che paragoni stai facendo? Ma di che parli? Tu fai il giornalista, ogni tanto dovresti dire qualcosa di vero per sbaglio”. “E tu fai l’avvocato di Conte!”.