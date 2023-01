Dieci anni fa Berlusconi massacrava Travaglio in tv da Santoro. La storica “pulizia” della sedia fece il record d’ascolti (video)

Dieci anni fa, Michele Santoro scriveva una pagina di televisione destinata a rimanere nella storia, facendo incontrare su La7, in una puntata di ‘Servizio Pubblico’, i nemici giurati Silvio Berlusconi e Marco Travaglio. Era il 10 gennaio 2013 e la puntata stabilì un record storico d’ascolto con 8.670.000 telespettatori e il 33,59% di share: il più alto mai realizzato da un programma di La7 e tutt’ora imbattuto. Non solo: complice la gag di Silvio Berlusconi, che prima di prendere posto dove era stato seduto Travaglio pulì la sedia spolverandola accuratamente con un fazzoletto, spezzoni video della puntata, che vide anche un duro scontro tra il conduttore Michele Santoro e Berlusconi, vennero visti milioni di volte sul web e sono tutt’ora reperibili online.

Era l’11 gennaio 2013. Mancava un mese e mezzo alle elezioni politiche dove il Pd avrebbe vinto senza avere i numeri per governare. Più di sei anni dopo, Santoro raccontò tutta la verità. A colloquio con il Corriere della Sera, fece il mea culpa. “In quella trasmissione con Berlusconi e Travaglio, assunsi una posizione sbagliata. Accettai che salisse la temperatura, come se il duello non mi riguardasse. Rinunciai a fare il mio lavoro. Uno skipper non abbandona mai la barca“, ammette Santoro, che allora fu criticato da sinistra per non avere contrastato abbastanza il leader del centro-destra.

Il video di Berlusconi che pulisce la sedia dove era seduto Marco Travaglio