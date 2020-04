Travaglio, incredibile “riabilitazione” di Berlusconi dalla Gruber: “Non ho mai detto che…”

Ci vuole un bel coraggio, o faccia tosta, trattandosi di Marco Travaglio. Anzi, impudenza. L’odiatore numero uno di Berlusconi arriva ora a smentire se stesso ed elogia a modo suo il fondatore di Forza Italia. La “conversione” a Berlusconi è avvenuta ad “Otto e mezzo” da Lilli Gruber.

La difesa dell’indifendibile governo Conte gli fa dimenticare che buona parte della sua vita professionale Travaglio l’ha dedicata ad attaccare il Cavaliere, ai limiti dell’insulto. Una piroetta ridicola. Ce lo ricordiamo tutti dare man forte a Michele Santoro in tv. Gli ha dato del mafioso. Cosa è cambiato ora, di grazia? Cambia che il direttore del Fatto si attacca anche al leader di Forza Italia un tempo odiato, per farci digerire la pillola amara del governo Conte. Berlusconi, si sa, in questa emergenza coronavirus è colui che nell’opposizione sta usando toni più sobri nella critica a Giuseppe Conte.

Berlusconi con il “sì” al Mes per le spese mediche e sanitarie ora viene visto da Travaglio come un’ancora di salvezza per il governo nei rapporti con l‘Europa. Berlusconi improvvisamente agli occhi di Travaglio diventa buono. Perché la sua missione quotidiana ormai è difendere, sempre e comunque e ad ogni costo, Giuseppe Conte. la retromarcia di Travaglio è indigeribile, lo diciamo francamente. Dopo anni passati a insultarlo, Travaglio – ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo – ha l’ardire di affermare: “Non ho mai detto che sia un cafone, Berlusconi sta facendo opposizione educata”. Insomma, per Travaglio il Cav ora è un mito. O quasi. Incredibile retromarcia. A quando la beatificazione? Travaglio ne sarebbe capace…