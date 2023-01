Roma, trovata senza vita nell’androne di un palazzo a Monteverde. Tra le ipotesi anche il suicidio

Una donna di 38 anni è stata trovata senza vita nell’androne di un palazzo in via Edoardo Jenner 141, a Monteverde a Roma. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 12.30. Sul posto i poliziotti del commissariato e i colleghi della Scientifica per i rilievi. Diverse persone vicine alla donna e – secondo quanto apprende l’Adnkronos – un uomo che avrebbe trovato e coperto il corpo, sarebbero già state sentite a sommarie informazioni dai poliziotti sul posto per accertare la dinamica dei fatti. Al vaglio degli agenti il marsupio della donna, all’interno del quale però ci sarebbero solo le chiavi di casa e poco altro.

Roma, donna trovata morta nell’androne di un palazzo a Monteverde

Il corpo è stato trovato a terra, riverso in fondo alla tromba delle scale, proprio davanti all’appartamento della donna al piano terra, abitazione accanto a quella dei genitori. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori un gesto suicida. I poliziotti impegnati nelle indagini, infatti, non escludono la pista del gesto volontario, sebbene sul posto siano ancora presenti gli agenti della Scientifica. Rilievi sono ancora in corso all’interno dell’appartamento, apparentemente in ordine. Inoltre, per accertare la dinamica della morte della 38enne romana, secondo quanto apprende l’Adnkronos, saranno acquisite le immagini di una telecamera di videosorveglianza puntata sull’ingresso del palazzo.

Il commesso del bar: “La conoscevo, una ragazza tranquilla”

«Veniva ogni giorno a prendere l’orzo, la mattina verso mezzogiorno e poi intorno alle cinque del pomeriggio. Era una ragazza tranquilla, l’ultima volta che l’ho vista è stato ieri», il racconto che fa della donna Tito, commesso bengalese del bar davanti al palazzo. «Mi hanno detto che è precipitata dalle scale – aggiunge – ma non so altro».