Rimprovera due studenti che fumano: prof di Modena finisce in ospedale. La preside: colpa sua

Deriso e aggredito verbalmente da due studenti, un prof di matematica di una scuola superiore di Modena, ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e tre volanti della polizia. L’uomo è stato portato all’ospedale per tutti i controlli del caso mentre gli studenti rischiano ora di essere denunciati.

La polizia sta conducendo gli accertamenti del caso

È quanto avvenuto ieri mattina a Modena all’interno dell’istituto tecnico industriale Fermo Corni, come riporta il Resto del Carlino. Pare che l’episodio abbia avuto inizio quando l’insegnante ha detto ai due studenti di spegnere una sigaretta, accesa dai giovani all’interno della scuola. A quel punto i due sedicenni avrebbero iniziato ad insultare l’uomo, fino a quando quest’ultimo non ha accusato un malore. Ora la polizia sta conducendo tutti gli accertamenti del caso sull’accaduto; ieri mattina a scuola sono stati convocati i genitori dei due studenti coinvolti.

La preside dell’Istituto tecnico di Modena contro il prof: “Sono 15enni, doveva mantenere l’autocontrollo”

Gli studenti che avrebbero insultato un professore a Modena, poi colto da un malore, “sono stati avvicinati in maniera brusca e anche un po’ offensiva dal docente, che sembrava li stesse riprendendo col cellulare per fare un video”. Lo ha spiegato ai microfoni di Trc Modena la preside dell’Istituto ‘Corni’, Angela Alessandra Milella, fornendo quindi una diversa e alternativa versione dell’episodio.

“Anche io quando li vedo fumare li rimprovero, ma senza entrare in conflitto”

Pare che il prof non fosse nuovo a questi episodi, infatti un altro studente avrebbe riportato un fatto simile sempre a causa di una sigaretta. «È stato l’ insegnante ad avvicinarsi in modo provocatorio ai ragazzi – continua la preside – In queste ore ho ascoltato i ragazzi, i docenti, e vari collaboratori. I ragazzi hanno detto che erano in cortile, si stavano organizzando per il pranzo e sono stati avvicinanti in maniera brusca ed offensiva dal docente che li riprendeva con il cellulare per fare un video. Sono perplessa per il comportamento del docente, che dovrebbe mantenere un autocontrollo senza arrivare a tu per tu con dei 16enni. Anche io quando li vedo fumare li riprendo e poi rimango sul posto fino a quando non la spengono, ma senza entrare in conflitto».