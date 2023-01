Nuovo attacco ai cristiani in Nigeria: rapito un catechista. I banditi cercavano il parroco

Ancora violenze contro i cristiani in Nigeria, dove un catechista è stato rapito da banditi nella chiesa cattolica di Santa Monica, Ikulu-Pari, nello stato di Kaduna, nel centro-nord del Paese. Probabilmente il vero obiettivo del sequestro era però il parroco, padre Joseph Shekari, che era già stato rapito lo scorso anno. Appena quattro giorni fa, sempre in Nigeria, l’assalto alla chiesa nella diocesi di Minna, nello Stato del Niger, era costato la vita al parroco, padre Isaac Achi, bruciato vivo nella sua abitazione.

Il nuovo attacco ai cristiani in Nigeria

A dare notizia di questo nuovo attacco è stata l’agenzia Fides, l’organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie, che ha riferito che i malviventi hanno assalito la residenza parrocchiale di padre Shekari intorno alle 21.30 di ieri. I banditi hanno sparato in aria, setacciando gli edifici del complesso parrocchiale, la chiesa, la scuola e la residenza del parroco alla ricerca del sacerdote, che si era però recato fuori dal villaggio.

I banditi cercavano il parroco, già rapito anche lo scorso anno

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, i malviventi hanno usato pietre e proiettili per sfondare la porta principale della casa. «Hanno subito fatto irruzione in casa, mettendola a soqquadro e saccheggiato ovunque. Hanno controllato sotto i letti, gli armadi, i bagni e la cucina», hanno riferito i testimoni. Non trovando il prete, i banditi hanno preso Kefas Ishaya, il catechista e lo hanno trascinato nella boscaglia. Padre Joseh era già stato rapito il 6 febbraio 2022, con modalità del tutto analoghe, ed era stato rilasciato il giorno dopo.

(Foto d’archivio di un precedente attacco a una chiesa in Nigeria)