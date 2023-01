Messina Denaro, spunta la chat dei pazienti della clinica: “Lo chiamavamo Andrea, scriveva messaggi a tutti”

Quando alle 8 di ieri mattina (lunedì 16 gennaio ndr) la primula rossa Matteo Messina Denaro si è messo in fila allo sportello dell’accettazione della clinica Maddalena di Palermo, come ogni lunedì, e in mezzo a tutti gli altri malati oncologici, pensava che anche quello sarebbe stato un giorno come gli altri degli ultimi 30 anni di latitanza: un giorno di libertà. Oggi, a 24 ore dal fermo, i dettagli dell’operazione e i racconti dei testimoni involontari della assidua frequenza del boss in quel luogo di cura, delineano uno scenario di sconcertante “normalità quotidiana”. Un quadro che delinea l’ultimo volto del boss: quello di un misterioso geometra in cura per un tumore e inserito in una chat tra pazienti…

Matteo Messina Denaro, un paziente come tanti: e spunta la chat del “geometra” in cura…

«Matteo Messina Denaro faceva la chemio con me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile». È l’incipit del racconto – registrato in un video di Tv2000 anticipato dal Tg2000 e rilanciato tra gli altri dal Tgcom24 – di una paziente della clinica che frequentava anche un misterioso signor Andrea Bonafede: geometra di Campobello di Mazara e nipote di un vecchio mafioso, in cura con visite e terapie mediche, per una patologia oncologica.

«Lo chiamavamo Andrea e scriveva messaggi a tutti»

«Lui mandava messaggi a tutti, anche alle mie amiche che hanno il suo numero di telefono», riferisce la donna ancora sotto choc dopo la rivelazione della verità identità del paziente e il suo arresto. «Lo chiamavamo Andrea – prosegue il racconto –. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a questa mattina». Conversazioni in chat in cui l’enigmatico personaggio, rivelatosi il boss di Cosa nostra ricercato dal giugno 1993, sembra presentarsi con modi gentili e interloquire con toni cordiali…