Meloni domenica vola ad Algeri per il Piano Mattei. Prossime tappe Stoccolma, Berlino e Kiev

Tirana, Sharm el Sheikh, Bruxelles, Bali, Baghdad, i primi tre mesi di governo Meloni sono stati solo l'”antipasto” delle prossime tappe internazionali: domenica, nell’agenda del premier, è già previsto il viaggio ad Algeri.

Domenica la Meloni ad Algeri non solo per il Dossier Energia

C’è infatti il dossier energia al centro della visita ufficiale del capo del governo nella due giorni nel Paese nordafricano, un appuntamento che rientra nella cornice del Piano Mattei per l’Africa, l’idea con cui il presidente del Consiglio mira a rendere l’Italia cerniera e ponte energetico naturale tra l’Africa e l’Europa.

Da Algeri, il viaggio successivo sarà a Stoccolma, i primi di febbraio, con la possibilità, concreta, che il presidente del Consiglio faccia tappa anche a Berlino, in visita dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, prima del Consiglio straordinario europeo in programma il 9 e il 10 febbraio a Bruxelles.

All’orizzonte anche Parigi, dopo la telefonata con Macron

All’orizzonte anche Parigi, dopo la telefonata di martedì scorso con il Presidente Emmanuel Macron con cui è stato rotto il ghiaccio dopo l’incidente del novembre scorso sulle navi umanitarie. C’è poi il viaggio a Kiev, che il premier vuole raggiungere prima del tetro anniversario di inizio guerra, il prossimo 24 febbraio. Le diplomazie sono a lavoro, una data non è ancora in calendario “ma sarà presto, prestissimo”, assicurano sia Roma che Kiev.

Senza dimenticare la promessa – fatta nella Sinagoga di Roma lo scorso mese in occasione della Hannukà – di raggiungere Israele presto, “i primi mesi dell’anno”, aveva assicurato una commossa Meloni.

Pronta a tener fede anche alla visita negli States di cui ha parlato con il Presidente Joe Biden in occasione del bilaterale al G20 di Bali: una data non c’è ancora, ma c’è chi è pronto a scommettere che prima dell’estate il premier sarà a Washington. Sembra destinata ad allontanarsi invece, causa Covid, la visita in Cina, anche questa al centro di un bilaterale in Indonesia, quello con il Presidente Xi Jinping.