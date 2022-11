Meloni: Italia protagonista del G20, unità di intenti sulla guerra. Con Macron parleremo in altra sede (video)

“L’Italia è stata protagonista del G20, c’era molta curiosità, attenzione attorno a noi” legata “anche al fatto di essere l’unico Paese rappresentato da un capo di governa donna –eravamo 4 donne al tavolo su 41-, in una nazione in cui spesso ci si è lamentati” della scarsa presenza delle donne ai posti di comando.

“C’è molta attenzione per il governo italiano che sarà stabile e duraturo”

“Ritrovarci ad essere all’avanguardia fa piacere. Ma non credo ci sia solo questo aspetto” a sollecitare “curiosità e attenzione: confesso che non sono riuscita a fare tutti i bilaterali che mi sono stati chiesti”. Dietro la centralità dell’Italia c’è la presenza di un “governo, solido, stabile con una lunga proiezione e con una visione. Questo rende l’Italia un Paese con cui è molto importante relazionarsi“. E’ questo il bilancio che Giorgia Meloni ha fatto della due giorni a Bali dopo avere incontrato oggi il primo ministro indiano Narendra Modi e quello canadese Justin Trudeau. Un incontro con la stampa che ha preceduto il bilaterale con il leader cinese Xi Jinping, uno dei colloqui più importanti per la premier italiana.

Il negoziato del grano

I successi del G20 riguardano la condanna dell’aggressione russa all’Ucraina e anche il negoziato sul grano. “Un punto – ha detto Meloni – che io stessa ho sottolineato e che ha raccolto il sostegno di tutti i leader, Russia compresa”. Tra i temi trattati anche la questione energetica, che “è figlia di scelte sbagliate” e che è stata amplificata dal conflitto russo-ucraino.

Il colloquio con Biden: “Ci rivedremo presto”

Il premier Meloni ha riferito sul “lungo e molto cordiale colloquio con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden”, col quale ci siamo ripromessi di rivederci molto presto”. L’inquilino della Casa Bianca “vuole rafforzare i rapporti con l’Italia”, e è apparso disposto a ragionare sul prezzo del gas. Sul missile che ha colpito la Polonia Meloni ha detto che anche se si trattasse di un missile della contraerea ucraina questo non cambia la sostanza: “La responsabilità di quello che è accaduto per quanto ci riguarda è tutta russa. E con gli Alleati abbiamo condannato gli attacchi missilistici di Mosca”.

“Con Macron ci siamo incontrati ma Bali non è la sede per parlare di questioni europee”

Alla domanda se vi sia stato un colloquio chiarificatore col presidente francese Macron, Meloni ha risposto così: “Ho incontrato il presidente francese Emmanuel Macron svariate volte in questi giorni ma non c’è bisogno di arrivare a Bali per parlare di cose europee’”. “Non ci sono stati bilaterali fra Paesi Ue perché si fanno in altro ambito – chiarisce – Ho avuto modo di parlare con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel della questione immigrazione e con lui abbiamo detto che c’è la necessità di riprendere in mano la questione, per giungere a soluzioni che portino a collaborare e non a discutere”.

Meloni: Gemmato? Me ne occuperò quando sarò tornata in Italia

Infine, ha giudicato fuori luogo la domanda su eventuali dimissioni del sottosegretario Gemmato per la questione vaccini. “Non ho avuto modo di parlare con il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che come sapete è un signore vaccinato e ha già chiarito” ma “è molto preparato sulla questione vaccini”. Di fronte all’insistenza dei cronisti, Meloni ha replicato: “Non sono venuta sino a Bali per parlare di Gemmato, quando tornerò in Italia me ne occuperò…”.