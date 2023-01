Meloni nomina Pecoraro Coordinatore per la lotta all’antisemitismo. Il prefetto: la priorità è lavorare sui giovani

Lotta all’antisemitismo, alla vigilia della Giornata della Memoria, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. E a poche ore dalla sua celebrazione affidata alle diverse iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ricorrenza – annunciate già nei giorni scorsi – il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha nominato il prefetto Giuseppe Pecoraro Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. La premier, nel ringraziare la professoressa Milena Santerini per il prezioso lavoro svolto in questi anni presso la Presidenza del Consiglio, ha espresso anche i migliori auguri al prefetto Pecoraro per il nuovo incarico.

Giorgia Meloni nomina il prefetto Pecoraro Coordinatore per lotta contro antisemitismo

Il prefetto Pecoraro, a sua volta, raccogliendo il testimone dal suo predecessore, dopo i ringraziamenti rivolti rivolti al presidente del consiglio Giorgia Meloni per la fiducia a lui accordata con la nuova investitura, ha commentato la sua nomina e la responsabilità che comporta la sua carica, proponendo spunti di riflessione, quelle che sono le prospettive future e come raggiungere i traguardi che si prefigge in veste di nuovo Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Asserendo: «Sono contento di questa nomina che mi dà la possibilità di dare una mano al governo e contribuire alla lotta contro l’antisemitismo. Ne abbiamo bisogno».

Pecoraro: «Grazie a Meloni. Darò il mio contributo. Abbiamo bisogno di essere più incisivi»

Così come, ha quindi proseguito Pecoraro, «abbiamo bisogno di confrontarci. Di essere ancora più incisivi. E spero di dare il mio contributo». «La priorità», ha quindi concluso il prefetto – e riferito l’Adnkronos – è «lavorare sui giovani. Per far passare un messaggio culturale, perché esiste ancora un problema di ignoranza».

Di Segni (Ucei): «La nomina di Pecoraro è un segnale importante. Grazie a Meloni»

E tra le prime reazioni di riconoscimento e plauso per la nomina del prefetto Pecoraro, spicca sicuramente quella della presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni. La quale, sull’investitura del prefetto ha dichiarato: «La nomina di Giuseppe Pecoraro quale nuovo coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo è un segnale importante che ci arriva da Palazzo Chigi in queste ore intense di appuntamenti dedicati alla Memoria».

Lotta all’antisemitismo: «Profonda riconoscenza nei confronti di chi ha preceduto Pecoraro»

E ancora. «Ringraziamo di ciò la presidente del consiglio Giorgia Meloni, esprimendo al neo coordinatore i nostri migliori auguri per un fecondo lavoro rispetto alle molteplici sfide che connotano oggi l’antisemitismo in Italia». Proseguendo quindi con il sottolineare: «Le comunità coralmente esprimono profonda riconoscenza nei confronti di chi l’ha preceduto, la professoressa Milena Santerini».

«L’Unione delle comunità ebraiche italiane pronta a fornire ogni utile supporto»

A lei, prosegue la Di Segni, va anche la profonda riconoscenza «per l’impegno profuso in questi anni per l’avvio della strategia nazionale. Le linee guida per la scuola. E da ultimo, l’accordo per la rete della memoria con le Ferrovie dello Stato». Concludendo quindi: «L’Unione delle comunità ebraiche italiane, ancora una volta, è pronta a mettersi al lavoro. E a fornire anche al nuovo coordinatore ogni utile supporto».