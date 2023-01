Mamma e figlia partoriscono a poche ore di distanza: grande gioia al Cardarelli di Napoli

Dall’ospedale Cardarelli di Napoli arriva una bella storia. Mamma e figlia hanno partorito a poco più di 24 ore di distanza l’una dall’altra e hanno dato alla luce due bambini che si chiamano Futura e Giovanni. Le due donne sono diventate insieme nonna e mamma per la prima volta. Inoltre, la particolarità di questo doppio parto è che entrambe hanno partorito in modo spontaneo. A raccontare il caso è il sito dell’Ansa.it. Mara ha 35 anni e nel 2002 quando nacque la figlia Paola ne aveva 15. I due bambini, Futura e Giovanni pesano rispettivamente tre chili e ottocento grammi e tre chili e quattrocento grammi. Sono in ottima salute, così anche le loro mamme. Tutto è andato per il meglio e già tra qualche giorno potrebbero far ritorno a casa.

Cardarelli, il primario: «Le signore stanno bene»

«Le signore Mara e Paola stanno bene – dice il primario dell’ostetricia e ginecologia del Cardarelli, Claudio Santangelo all’agenzia – così come i loro meravigliosi bambini. Come reparto, abbiamo come priorità tutelare la salute e il benessere delle donne e dei nuovi nati; lo facciamo lavorando di continuo sui percorsi di sicurezza e intervenendo sull’accoglienza e il supporto alle neomamme».

Cardarelli, nel 2022 ci sono stati 740 parti

Il 2022 è stato un anno positivo che ha fatto registrare al Cardarelli circa 740 parti. L’accompagnamento al parto naturale avviene utilizzando la tecnica del parto in acqua, la cromoterapia, l’aromaterapia e, da poco, la tecnica del Rebozo.

Il racconto delle due donne

Le due donne si raccontano al Messaggero. «Da ragazzina – dice sorridendo Mara – è stata dura per l’età, ma non ho mai pensato di abortire e, visti i risultati, non è andata male; questa volta ho avuto più ansia dovuta a una maggiore consapevolezza della maternità». «Mia mamma mi ha trasmesso il valore della famiglia», interviene Paola, «anche se…». Aggiunge: «Io e lei siamo come cane e gatto».