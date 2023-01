Lollobrigida smonta i retroscena sul vertice del centrodestra: “L’hanno convocato i giornali”

Fibrillazioni nella maggioranza? Vertice urgente? Il ministro Lollobrigida legge i quotidiani e demolisce retroscenisti e ricostruzioni surreali. “Il tavolo l’hanno convocato i giornali: si vende di più quando si racconta di trame, di reti e non ci si arrende all’evidenza che questo governo è poco litigioso. E cerca di essere costruttivo, anche sul piano del rapporto con gli alleati”. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha risposto alle domande insistenti su presunte divergenze in seno alla maggioranza di governo riguardo carburanti e accise. Gli chiedono conto di una fantomatica riunione al vertice di lunedì che lui smonta sotto tutti i punti di vista. Le ricostruzioni davano per scontato che le forze della coalizione stessero sul piede di guerra. Repubblica asseriva: “Meloni riunisce i fedelissimi. E’ battaglia con i ministri di FI”. Affariitaliani ricostruiva: “Meloni trema, Berlusconi valuta lo strappo”. Retroscena da dimenticare, Lollobrigida smonta le sceneggiature.

Lollobrigida: “Le scelte vanno difese in maniera comune”

Lo aveva fatto in un’intervista al Corriere, lo ribadisce nel pomeriggio di sabato ai cronisti:”I rapporti in una fase così difficile sono stati e sono ottimi – chiarisce Lollobrigida- . Non sfuggo al problema che, se facciamo scelte insieme in un buon tavolo di lavoro, quelle scelte poi vanno difese in maniera comune. Ci può essere una dichiarazione di troppo che può essere male interpretata dai giornali. Con reazioni che spesso sembrano creare non un incendio ma un focolaio. Ma già nelle ultime ore mi sembra si registri grande serenità fra tutti”. Tuttavia, ha aggiunto Lollobrigida all’Adnkronos, “rivendico la necessità di avere un tavolo che si incontri in maniera abbastanza continua. Per parlarsi e per risolvere in tempi brevi un problema: è una proposta che ho condiviso con tanti amici del centrodestra”.

Lollobrigida smentisce le tensioni nella maggioranza

“Non ci sono tensioni particolari in maggioranza – ribadisce Lollobrigida- . E’ ovvio che questo governo ha dovuto affrontare assieme al Parlamento una fase che per la prima volta nella storia repubblicana ha visto il voto durante l’estate e quindi abbiamo dovuto accelerare tanti processi”. “Adesso la maggioranza farà il punto, c’è un programma alla base delle nostre scelte; c’è un confronto continuo e ovviamente deve esserci un coordinamento appropriato tra le forze politiche di maggioranza per rispettare gli impegni assunti con i cittadini”.

Licia Ronzulli: “Forza Italia leale con il governo”

Dal fronte azzurro, anche Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato ha tenuto a smontare diversi retroscena sui quotidiano che danno da giorni le forze della maggioranza di governo ai ferri corti sulla soluzione al rincaro dei prezzi e sulle accise. In particolare molti editoriali hanno spinto l’acceleratore sui mal di pancia di FI. Ebbene, le cose non stanno così. “La coalizione è salda, coesa e leale. E’ un confronto in cui, poi, c’è una sintesi. E poi una posizione sola. Su caro carburate e accise non ci sono posizioni diverse – assicura le senatrice azzurra- la linea è una sola. Siamo convinti e rivendichiamo la scelta del governo di aver dedicato tre quarti della manovra per il caro bollette: è stata una scelta giusta e saremo pronti a intervenire se il prezzo del carburante dovesse salire. La maggioranza e il governo vanno avanti, Forza Italia è leale al governo“.