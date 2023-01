Lollobrigida: sulla benzina non c’è tempesta con gli alleati di governo, le decisioni le abbiamo prese tutti insieme

Prima la sfuriata con Il Foglio a proposito del comportamento non sempre lineare degli alleati e in particolare di Forza Italia. Poi Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, chiarisce il suo pensiero in una intervista odierna al Corriere .

«Non vedo logica – afferma – nel governare insieme, partecipare alle riunioni di maggioranza, votare un provvedimento e poi contestarne i contenuti tramite giornali e tv. E quando non c’è logica, non volendo mettere in discussione l’intelligenza degli alleati, si rischia di dover mettere in discussione la lealtà dei comportamenti».



Berlusconi ha intenzione di logorare il governo Meloni? «Credo che una persona intelligente come Berlusconi – replica Lollobrigida – non affermerebbe mai una cosa che non ha logica. La scelta sulle accise è stata corale, di tutta la maggioranza. Ero alla riunione con i capigruppo di tutti i partiti, compresa Forza Italia, quando si è deciso di percorrere questa strada. E trovo anomalo approvare una soluzione e poi contestarla sui giornali».



Lollobrigida ridimensiona poi la presunta tempesta che si sarebbe verificata, secondo alcune narrazioni, tra gli alleati di governo. «Io questa tempesta non l’ho vista, a parte qualche dichiarazione fuori luogo. Come dimostra il congelamento dello sciopero, il potenziale focolaio non è diventato incendio per il rapporto virtuoso che un governo pronto ad ascoltare ha coi corpi sociali».

Dunque, conclude, non ha molto senso parlare di fine della luna di miele tra governo e opinione pubblica. «A me non sembra – afferma il ministro dell’Agricoltura – La luna di miele è una bella suggestione, ma noi sin dall’inizio abbiamo dichiarato che avremmo fatto cose giuste non per captare consenso oggi, ma per creare e ridistribuire ricchezza domani. L’esatto inverso degli anni in cui si è sperperato impoverendo la nazione».