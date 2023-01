Lo scivolone di Fedez sulla Orlandi, anche Iva Zanicchi all’attacco: “Cattivo gusto su un fatto così doloroso”

Un scivolone di pessimo gusto. Autore: un baldanzoso Fedez. Che durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal popolare rapper, è scivolato sul caso Orlandi. Parlando di attualità si è imbattuto nella vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazza, figlia di un dipendente del Vaticana, sparita a Roma il 22 giugno 1983. “Innanzitutto, possiamo dire? Non l’hanno mai trovata. La stanno ancora cercando», ha detto prima di lasciarsi andare a una fragorosissima risata.

Fedez ride della scomparsa di Emanuela Orlandi: “La stanno ancora cercando…”

Il fattaccio non è passato inosservato. Con grande fair play il fratello di Emanuela ha detto di aver subito in questi lunghi anni attacchi ben peggiori. Ma le parole dell’influencer miliardario hanno fatto velocemente il giro del web dividendo i big dello spettacolo. “Non conosco personalmente Fedez. Che ha fatto senza dubbio una battuta di cattivo gusto“, ha detto Iva Zanicchi intervistata dalla Adnkronos. “Ma sono certa che non volesse mancare di rispetto a Emanuela Orlandi, ci mancherebbe altro. Trattandosi di un fatto così doloroso, di cui ancora oggi si parla”. Forse – ipotizza la popolare cantante – Fedez voleva riferirsi al fatto che purtroppo in Italia ci sono tanti casi ancora rimasti insoluti. O rimasti all’oscuro o sui quali non si è fatta ancora totale chiarezza. Dalla strage di piazza Fontana al caso Moro, come ancora per il caso di Emanuela Orlandi”.

Al Bano: ma come si può? È una clamorosa scivolata

Decisamente più duro Al Bano. “Non so come si possa fare a ridere su una tragedia come quella della scomparsa di Emanuela Orlandi. Diciamo che nessuno è perfetto su questa Terra e dunque neanche il terrestre Fedez lo è. Questa di Fedez è come minimo una clamorosa scivolata e, ripeto, non so proprio come si faccia a ridere su certi argomenti”. Fedez dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Orlandi – tuona invece la deputata leghista Simona Loizzo. “Perché ridere a crepapelle in diretta sul dramma di una ragazzina è di pessimo gusto. Fedez è un idolo dei giovani. E insieme alla moglie ha costruito una macchina di comunicazione unica. Non mancando mai di sbandierare le iniziative, certo meritorie, di beneficenza. Ridere chiedendosi se la ragazzina scomparsa 40 anni fa era stata ritrovata ci lascia basiti. Sia perché non c’è proprio niente da ridere, sia perché manda un messaggio negativo ai giovani su un fatto drammatico. Per il quale si cerca ancora la verità”.